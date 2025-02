YouTube wird 20! Die Videos schauen wir meist kostenlos. Doch wie verdient die Plattform dann Geld? Die Antwort darauf und spannende Fakten zu YouTube gibt es in der neuen Folge der «SRF Kids News». Zudem zeigt eine YouTuberin ihren Alltag. Und: Eine Klasse taucht in den Schulalltag von früher ein.

Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 20. Februar 2025. Unter anderem zum Thema Wahlen in Deutschland. Zudem werden politische Parteien der Schweiz besprochen. Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

