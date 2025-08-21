Spielende Kinder, schnelle Autos und schmale Trottoir: Mit dem Schulanfang beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt und damit auch der tägliche Weg zur Schule. Gerade am Anfang ist besondere Vorsicht geboten. Die Kinder müssen lernen, wie sie sicher unterwegs sind.
Tipps für einen sicheren Schulweg
- Sichtbar sein: Helle Kleidung und Reflektoren tragen.
- Richtig über die Strasse gehen: Stehenbleiben, links und rechts schauen, gut hinhören und erst loslaufen, wenn die Strasse frei ist oder das Auto steht.
- Spielsachen zuhause lassen: Bälle und andere Spielsachen lenken ab und gehören nur auf den Pausenplatz
- Schulweg üben: Kinder üben mit den Eltern den Schulweg, um Gefahren zu erkennen und sicher zu reagieren.
Der Schulweg ist ein neues Lernfeld für die Kinder. Das Video «Sicherer Schulweg» zeigt Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter, wie sie sich sicher im Strassenverkehr bewegen. Es vermittelt altersgerecht, worauf sie achten müssen – etwa beim Überqueren einer Strasse mit oder ohne Fussgängerstreifen oder beim Verhalten an Ampeln.
Informationen für Lehrpersonen
Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
- NMG.8.5.a: … können sich nach Anleitung auf dem Kindergarten- bzw. Schulareal, auf dem Schulweg und in der näheren Umgebung bewegen und orientieren sowie begangene Wegverläufe beschreiben. Kindergarten- und Schulareal, Schulweg
- NMG.8.5.b: …können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten
Fächer: NMG
Stufe: PS
Stichwörter: Schulweg, Schule, Kinder, Auto, Trottoir, Fahrrad, Scooter, Trottinette, Ball, Regen, Fussgängerstreifen, Spielzeug, Ball, Ampel, Pausenplatz, Sicherheit
Produktion: SRF school 2025.
VOD: Unbegrenzt.