Der Schulanfang bringt für viele Kinder neue Herausforderungen – auch im Verkehr. Was ist wichtig auf dem Schulweg? Und worauf sollten Kinder und Eltern achten, damit der Schulweg sicher bleibt?

Spielende Kinder, schnelle Autos und schmale Trottoir: Mit dem Schulanfang beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt und damit auch der tägliche Weg zur Schule. Gerade am Anfang ist besondere Vorsicht geboten. Die Kinder müssen lernen, wie sie sicher unterwegs sind.

Tipps für einen sicheren Schulweg Box aufklappen Box zuklappen Sichtbar sein: Helle Kleidung und Reflektoren tragen.

Helle Kleidung und Reflektoren tragen. Richtig über die Strasse gehen: Stehenbleiben, links und rechts schauen, gut hinhören und erst loslaufen, wenn die Strasse frei ist oder das Auto steht.

Stehenbleiben, links und rechts schauen, gut hinhören und erst loslaufen, wenn die Strasse frei ist oder das Auto steht. Spielsachen zuhause lassen: Bälle und andere Spielsachen lenken ab und gehören nur auf den Pausenplatz

Bälle und andere Spielsachen lenken ab und gehören nur auf den Pausenplatz Schulweg üben: Kinder üben mit den Eltern den Schulweg, um Gefahren zu erkennen und sicher zu reagieren.

Der Schulweg ist ein neues Lernfeld für die Kinder. Das Video «Sicherer Schulweg» zeigt Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter, wie sie sich sicher im Strassenverkehr bewegen. Es vermittelt altersgerecht, worauf sie achten müssen – etwa beim Überqueren einer Strasse mit oder ohne Fussgängerstreifen oder beim Verhalten an Ampeln.

Legende: Lilli und Ben suchen besser einen Ort ohne stehende Autos, um die Strasse zu überqueren. SRF

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.8.5.a: … können sich nach Anleitung auf dem Kindergarten- bzw. Schulareal, auf dem Schulweg und in der näheren Umgebung bewegen und orientieren sowie begangene Wegverläufe beschreiben. Kindergarten- und Schulareal, Schulweg

NMG.8.5.b: …können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten Fächer: NMG Stufe: PS Stichwörter: Schulweg, Schule, Kinder, Auto, Trottoir, Fahrrad, Scooter, Trottinette, Ball, Regen, Fussgängerstreifen, Spielzeug, Ball, Ampel, Pausenplatz, Sicherheit Produktion: SRF school 2025. VOD: Unbegrenzt.

