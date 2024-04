Inhalt

Drehscheibe eines Hotels - Berufsbild: Hotel- Kommunikationsfachfrau EFZ

Ob an der Rezeption, in der Hauswirtschaft oder bei Veranstaltungen – Lydia Meury ist überall im Hotel anzutreffen. Als angehende Hotel- Kommunikationsfachfrau hat die 18-Jährige Einblick in die verschiedenen Bereiche des Hotels. Das macht ihren Arbeitsalltag abwechslungsreich und spannend.