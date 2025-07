Kaum etwas wirkt sich so einschneidend auf die Zukunft von Schülerinnen und Schülern aus wie die Berufswahl. Diese Videos zeigen die wesentlichen Schritte beim Berufswahlprozess und erklären beispielsweise worauf bei der Bewerbung und dem Vorstellungsgespräch zu achten ist.

Die Berufsbildung ist das Fundament für den Einstieg in die Arbeitswelt und sorgt für Nachwuchs an qualifizierten Fach- und Führungskräften. Rund zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz entscheiden sich für diesen praxisbezogenen Weg.

Unterrichtsmaterial

Diese Videos zeigen die wesentlichen Themen des Berufswahlprozesses. Ergänzend bietet «SRF mySchool» die Reihe «Berufsbilder aus der Schweiz» an. Diese stellt diverse Schweizer-Berufe vor. Sämtliche Beiträge zum Thema Berufswahl sind online verfügbar. Sie eignen sich sowohl für die Berufskunde mit der ganzen Klasse als auch für die individuelle Arbeit. Als Unterrichtsmethoden bieten sich Gruppen- oder Klassendiskussionen sowie Vorträge an. Die Lernenden können sich auch selbständig mit den Berufen, sowie Schritten im Berufswahlprozess https://www.berufsberatung.ch/ beschäftigen und mit den empfohlenen Links weitere Informationen zur Berufswahl finden.

Links zur Berufswahl