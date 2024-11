Die Adventszeit kommt - Von Kerzen, Kränzen und Kalendern

In der neuen Folge der «SRF Kids News» steht der Advent im Mittelpunkt. Woher kommt die Tradition, warum hat der Adventskranz vier Kerzen und was haben Adventskalender mit früher zu tun? Ausserdem: Was bringt die Klimakonferenz in Baku und warum ist Biel auch die Stadt der Zeit?