Auswirkungen des Klimawandels - Die Folgen des Klimawandels in der Schweiz – für Kinder erklärt

In den vergangenen 150 Jahren wurde es in der Schweiz rund 2 Grad wärmer. Die Folgen sind weitreichend: Die Gletscher schmelzen, Waldbrände oder Dürren kommen häufiger vor. Was der Klimawandel hierzulande für Mensch und Natur bedeutet und wie die Schweiz versucht dem entgegenzuwirken, weiss Reena.