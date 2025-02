«And the winner is...»

«And the winner is...»

«Dr goldig SRF Kids Bus» gewinnt die Klasse 6a aus Aarau.

Siegerbeitrag der Klasse 6a aus Aarau. Mit ihrem Beitrag «Wie entsteht ein Hype» rund um die Dubai-Schoggi gewinnt die Klasse das Publikumsvoting.

Der SRF Kids Bus reist durch die Schweiz und besucht Schulklassen. Diese erstellen in einem dreitägigen Medien-Workshop einen Videobeitrag für die «SRF Kids News». Das Publikumsvoting hat entschieden: Die Schulklasse 6a aus Aarau ist mit ihrem Beitrag über die Dubai-Schoggi «Wie entsteht ein Hype?» die Gewinnerin. Der Pokal «Dr goldig SRF Kids Bus» wird zusammen mit einer Überraschung also in den Kanton Aargau fahren. Hier nochmals die meist gevoteten Beiträge:

Platz 1 : Der Beitrag der Klasse 6a aus Aarau

Platz 2: Der Beitrag der Klasse 5a aus St. Gallen

Platz 3: Der Beitrag der Klasse 6c aus Solothurn

Die Medien-Workshops von «SRF school» Box aufklappen Box zuklappen Im dreitägigen Medien-Workshop produzieren Schüler:innen ihr eigenes Video für die «SRF Kids News», ihren eigenen Audiobeitrag und schreiben selbstständig einen Web-Artikel. Dies mit Unterstützung eines SRF-Teams. Die Klasse erlebt so hautnah, wie Medieninhalte entstehen und was dabei wichtig ist.

Ob zum Thema Geschichte, Kultur, Sport oder Aktuelles. Siebzehn Klassen haben 2024 alles gegeben für ihre Beiträge in den «SRF Kids News». Nochmals vielen Dank an alle Schüler:innen und Lehrpersonen fürs engagierte Mitmachen und die tollen und lehrreichen Beiträge. Hier nochmals alle Videos zum Anschauen.

Alle Beiträge aus den Medienworkshops 2024: