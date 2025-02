ESC goes School. Mit vielfältigem Unterrichtsmaterial können Lehrpersonen den Event in ihren Unterricht einbinden. Die Dossiers stehen zum kostenlosen Download bereit. Ob Geografie, Geschichte, Musik, Medien oder Gesellschaft – der Anlass bietet fächerübergreifend Lern- und Diskussionsstoff.

Ein Fest für alle. Das ist der ESC vom 10. – 17. Mai. Die kleine Schweiz ist grosse Gastgeberin für den Eurovision Song Contest. Dank Nemos Sieg schauen rund 160 Millionen Zuschauer:innen dieses Jahr nach Basel. Zum Musikwettbewerb und allem, was drum herum passiert. Wie können Schülerinnen und Schüler Teil dieses Anlasses sein? Wie können Lehrpersonen das Grossereignis für lustvolles Lernen nutzen und in den Unterricht integrieren? «SRF school» bietet stufengerechtes Unterrichtsmaterial zum Contest. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass die Schweiz einen ESC austrägt.

Unterrichtsmaterial zum ESC

Die Schweiz 1956: Damals war mit Lys Assia eine Schweizerin in Lugano die erste Siegerin des Wettbewerbs. Und der Song Contest hiess noch Grand Prix de la Chanson. Wie hat sich die Gesellschaft, die Sprache und die Musik seit dann entwickelt? Welche Länder sind dabei und was wissen wir über diese Orte? Mit vielfältigem Unterrichtsmaterial können Lehrpersonen den ESC in ihren Unterricht einbinden. Die Dossiers stehen kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung, nach Stufen geordnet und mit didaktischen Hinweisen. Konzipiert sind sie von Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit «SRF school».

Musik, Geografie, Geschichte oder Medienkunde

Das Unterrichtsmaterial besteht aus stufengerechten Vorschlägen, wie Lehrpersonen den ESC frei in den Unterricht einbauen können. Ziel: Kulturelle und musikalische Vielfalt erleben. Der Eurovision Song Contest ist seit Jahrzehnten ein Teil der europäischen Popkultur. Gleichzeitig reflektiert er gesellschaftliche Trends und politische Spannungen. Das macht ihn zu einem aktuellen und relevanten Thema, das in Fächern wie Mensch & Gesellschaft, Musik, Geografie, Geschichte oder Medienkunde behandelt werden kann.

Das Unterrichtsmaterial rund um den ESC Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF school Das Unterrichtsmaterial entwickeln erfahrene Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit «SRF school». Die Inhalte orientieren sich dabei am Lehrplan 21. Es umfasst Einheiten für alle Stufen und enthält altersgerechte Inhalte, die unter anderem den Kompetenzen der Fächer Deutsch, Englisch, Musik sowie Natur, Mensch und Gesellschaft entsprechen. Didaktische Hinweise ergänzen die Dossiers.

Didaktische Hinweise

Unterrichtsmaterial ab Zyklus 1

Unterrichtsmaterial für Zyklus 2 / 4. – 6. Klasse

Unterrichtsmaterial für Zyklus 3 / Sek I

Unterrichtsmaterial für Sek I – Fortgeschritten

Unterrichtsmaterial für Sek II / Tertiärstufe

Mitmachen beim Eurovision School Band Contest Box aufklappen Box zuklappen «SRF 3» und «SRF school» starten den Eurovision School Band Contest: Wer ist die beliebteste Schulband unseres Landes? Schüler:innen zwischen 12 und 19 Jahren können sich mit ihrer Band hier bewerben – die Gewinnerband tritt im Rahmenprogramm des ESC in Basel auf und bekommt einen Live-Auftritt in der Radiosendung «Punkt CH» auf SRF 3.

