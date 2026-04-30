Die «SRF Kids News» tauchen ein in die Geschichte der Badis. Wie viel Arbeit steckt hinter dem Start der Schweizer Badi-Saison? Kinderreporter Carl (11) findet heraus, weshalb einige Pools auch im Winter voll sind. Zudem einfach erklärt: Warum die Strasse von Hormus so wichtig ist.

Was passiert in der Badi vor Saisonstart?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Summ, Summ, Bienchen summ herum. Die »SRF Kids News» vom 7. Mai 2026 gehen den Insekten auf die Spur und erklären, warum die kleinen Tiere für uns wichtig sind.