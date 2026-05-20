 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Wenn Heimat verschwindet Blatten ein Jahr nach dem Bergsturz

Lässt sich Heimat wiederaufbauen? Betroffene aus Blatten erzählen ein Jahr nach dem Bergsturz ihre Geschichte. SRf school bietet Unterrichtsmaterial zur Podcast-Serie von SRF News Hintergründe.

20.05.2026, 17:13

Teilen
Landschaft mit überflutetem Gebiet und Gebäuden in einer grünen Gegend.
Legende: Keystone / Jean Christophe Bott

Der 28. Mai 2025: Ein gigantischer Bergsturz begräbt das Dorf Blatten (VS) unter einer Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll. Rund 300 Menschen in Blatten verlieren an diesem Tag ihr zu Hause. Darunter auch Jelena und Nicole Kalbermatten. Ein Jahr nach der Naturkatastrophe erzählen die beiden in der SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» vom Leben vor, während und nach dem Bergsturz.

Lässt sich Heimat wiederaufbauen?

Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner Blattens verlieren nicht nur ihr zu Hause, sondern auch persönliche Erinnerungsstücke, die nicht ersetzt werden können. Zwar sorgt eine enorme Solidaritätswelle für Unterstützung und Hoffnung, doch die Zukunft bleibt ungewiss.

Das neue Blatten wird nicht mehr so sein wie das alte, von dieser Vorstellung muss man wegkommen.
Autor: Jelena Kalbermatten Ehemalige Bewohnerin Blattens

Auch Jelena Kalbermatten kann heute nicht sagen, ob sie je nach Blatten zurückkehrt – obwohl sie das Lötschental und das Wallis vermisst: «Das neue Blatten wird nicht mehr so sein wie das alte, von dieser Vorstellung muss man wegkommen.» Erste Wiederaufbaupläne ab 2029 geben Perspektiven, werfen aber auch neue Fragen auf: Lässt sich Heimat wiederaufbauen? Wollen die Menschen überhaupt zurück?

Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen

Die SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» von SRF News Hintergründe besteht aus 4 Teilen. Jede Folge dauert ca. 30 Minuten. In der ersten Folge erzählen Blattnerinnen und Blattner von dem Leben vor der Katastrophe, der Evakuierung und den letzten Momenten im Dorf. Die zweite Folge beleuchtet den Tag der Katastrophe aus der Perspektive der Menschen aus Blatten. Folge 3 handelt von Verlust, Verarbeitung und Solidarität. Und die Folge 4 erzählt vom Neuanfang, von Unsicherheit und Hoffnung.

Die Folgen eigenen sich für den Einsatz im Unterricht ab Sek 1. Mit vertiefendem Unterrichtsmaterial können Lehrpersonen verschiedene Aspekte rund um die Themen Heimat, Verlust und Hoffnung aufnehmen und mit der Klasse reflektieren.

Unterrichtsmaterial zu den Podcastfolgen

Informationen für Lehrpersonen

Box aufklappen Box zuklappen

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler …

  • RZG.3.1.c...können die Auswirkungen der Nutzung natürlicher Systeme auf das Landschaftsbild und den Verbrauch natürlicher Ressourcen ableiten. 
  • ERG.1.1.c ... können Grenzerfahrungen betrachten (z.B. Schritte ins Unbekannte, Risikoverhalten, Gefahr, Rettung, Tod), indem sie deren Unumgänglichkeit, Fragwürdigkeit und Faszination reflektieren.

Stufe: Sek 1

Fächer: RZG, ERG

Stichwörter: Bergsturz, Blatten, Wallis, Naturkatastrophe, Verlust, Hoffnung, Neuanfang, Heimat, Lötschental, Evakuierung, Erinnerungen

Produktion: SRF

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)