Lässt sich Heimat wiederaufbauen? Betroffene aus Blatten erzählen ein Jahr nach dem Bergsturz ihre Geschichte. SRf school bietet Unterrichtsmaterial zur Podcast-Serie von SRF News Hintergründe.

Der 28. Mai 2025: Ein gigantischer Bergsturz begräbt das Dorf Blatten (VS) unter einer Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll. Rund 300 Menschen in Blatten verlieren an diesem Tag ihr zu Hause. Darunter auch Jelena und Nicole Kalbermatten. Ein Jahr nach der Naturkatastrophe erzählen die beiden in der SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» vom Leben vor, während und nach dem Bergsturz.

Lässt sich Heimat wiederaufbauen?

Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner Blattens verlieren nicht nur ihr zu Hause, sondern auch persönliche Erinnerungsstücke, die nicht ersetzt werden können. Zwar sorgt eine enorme Solidaritätswelle für Unterstützung und Hoffnung, doch die Zukunft bleibt ungewiss.

Das neue Blatten wird nicht mehr so sein wie das alte, von dieser Vorstellung muss man wegkommen.

Auch Jelena Kalbermatten kann heute nicht sagen, ob sie je nach Blatten zurückkehrt – obwohl sie das Lötschental und das Wallis vermisst: «Das neue Blatten wird nicht mehr so sein wie das alte, von dieser Vorstellung muss man wegkommen.» Erste Wiederaufbaupläne ab 2029 geben Perspektiven, werfen aber auch neue Fragen auf: Lässt sich Heimat wiederaufbauen? Wollen die Menschen überhaupt zurück?

Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen

Die SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» von SRF News Hintergründe besteht aus 4 Teilen. Jede Folge dauert ca. 30 Minuten. In der ersten Folge erzählen Blattnerinnen und Blattner von dem Leben vor der Katastrophe, der Evakuierung und den letzten Momenten im Dorf. Die zweite Folge beleuchtet den Tag der Katastrophe aus der Perspektive der Menschen aus Blatten. Folge 3 handelt von Verlust, Verarbeitung und Solidarität. Und die Folge 4 erzählt vom Neuanfang, von Unsicherheit und Hoffnung.

Die Folgen eigenen sich für den Einsatz im Unterricht ab Sek 1. Mit vertiefendem Unterrichtsmaterial können Lehrpersonen verschiedene Aspekte rund um die Themen Heimat, Verlust und Hoffnung aufnehmen und mit der Klasse reflektieren.

Unterrichtsmaterial zu den Podcastfolgen