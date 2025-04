Über 100 Schulbands haben alles gegeben beim Eurovision School Song Contest. Wow! Vielen Dank nochmals allen Teilnehmenden. Hier sind alle Schulbands im Überblick.

Es geht um das Gefühl, um Authentizität, dass wir die Freude der Band spüren. Da darf auch mal ein Ton daneben sein, solange das Gesamtgefühl stimmt.

Das Publikumsvoting ist nun abgeschlossen. Jetzt übernimmt die Jury. Zwölf Schulbands stehen im Finale. Sie haben die meisten Publikumsstimmen bekommen. Welche vier Bands schaffen es nach Basel und performen live am 14. Mai 2025 im Rahmenprogramm des ESC?

Diese 6 Schulbands sind bei der Kategorie 12 - 15 Jahre weiter:

Diese 6 Schulbands sind bei der Kategorie 16 – 19 Jahre weiter:

Wie geht's weiter?

Die Jury bewertet nun alle 12 Bands. Aus jeder Kategorie (12 bis 15 Jahre und 16 bis 19 Jahre) dürfen jeweils zwei Schulbands nach Basel.

Am 6. Mai um 10 Uhr verkünden wir die vier Gewinnerbands auf srf.ch/school und Radio SRF 3 .

Nach welchen Kriterien bewertet die Jury? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anna Zöllig SRF-Moderatorin und Jurorin ESSC SRF Hallo Anna. Du bist Teil der ESSC-Jury. Wie läuft das genau ab? Das Publikum hat sich für 12 Bands entschieden. Diese beurteilen wir nun nach einem Bewertungsbogen. Was bewertet ihr denn genau? Wir vergeben Punkte in Gesang, Instrumentalspiel und auch in Bühnenpräsenz. Dann ist uns auch wichtig, wie die Band zusammenspielt und wie orginell oder kreativ das Stück rüberkommt. Und am Schluss zählt natürlich immer auch der Gesamteindruck. Trifft sich die Jury dafür? Wir bereiten uns alleine vor, schauen die Videos genau an und vergeben Punkte nach Kriterien. Dann treffen wir uns alle und vergleichen, wer wie bewertet hat. Es gibt dann sicher noch einiges zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt.

Was an der Jurysitzung genau läuft und wer am Schluss in Basel auftritt, könnt ihr auch am 8. Mai ab 17 Uhr in den SRF Kids News sehen.

Was denken die Jungen? Was interessiert sie, was gefällt ihnen? Es freut mich extrem, dass ich da einen Einblick bekommen darf.

Die Jury im Überblick