ESC goes School! Seid ihr als Schulband zwischen 12 und 19 Jahre alt? Wollt ihr im Rahmenprogramm des ESC in Basel live auftreten? Macht mit beim «Eurovision School Song Contest». Sängerin Anna Rossinelli sucht zusammen mit SRF 3 und SRF school die Lieblingsschulband.

Ein Wettbewerb, der Schule macht! Schulbands mit Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis 19 Jahren können beim Eurovision School Song Contest von SRF mitmachen. In zwei Alterskategorien wählen Publikum Jury die besten Schulbands des Landes. Die 4 Lieblingsbands performen live am 14. Mai 2025 im Rahmenprogramm des ESC in Basel. Nach diesem Auftritt wird eine Schulband zur Siegerin des «Eurovision School Song Contest» gekürt. Diese gewinnt einen Live-Auftritt in der Schweizer Musiksendung «punkt CH».

Legende: Anna Rossinelli sang 2011 für die Schweiz beim ESC Die Sängerin und ehemalige ESC-Teilnehmerin ist Jurorin beim «Eurovision School Song Contest». REUTERS/Wolfgang Rattay

Ab 14. April startet hier das Publikumsvoting mit allen eingereichten Videos. Danach kommt die Jury dran: Sängerin und ehemalige ESC-Teilnehmerin Anna Rossinelli wird zusammen mit Fachleuten von SRF 3 und SRF school die Videos bewerten. Mit dabei als Jurorin ist auch noch eine weitere Anna: Moderatorin Anna Zöllig. Sie ist Host bei SRF Kids und SRF 3 und jetzt schon ganz gespannt auf die Schulbands: «Als «punkt CH»-Moderatorin ist Schweizer Musik meine grosse Leidenschaft. Ich freue mich sehr, als Jurorin mit an Bord zu sein. So viel Talent schlummert in Musikzimmern und Hobbyräumen – da gibt es sicher einige Schulband-Perlen zu entdecken!»

So viel Talent schlummert in Musikzimmern und Hobbyräumen – da gibt es sicher einige Schulband-Perlen zu entdecken!

Die Jury im Überblick:

Anna Rossinelli, Sängerin und ehemalige ESC-Teilnehmerin

Anna Zöllig, Moderatorin SRF 3 und SRF Kids

Roman Lauer, Redaktor SRF school und Musiker

Gernot Jörgler, Musikredaktor SRF 3

Legende: Freut sich auf die Schulbands: Moderatorin Anna Zöllig SRF

Das Wichtigste zum Mitmachen: Box aufklappen Box zuklappen Die Band besteht aus 2 bis 10 Schüler:innen zwischen 12 und 19 Jahren

Es braucht auch Gesang – wie beim richtigen ESC

Das Voting läuft in 2 Kategorien: 12 bis 15 Jahre und 16 bis 19 Jahre

Für die Anmeldung braucht es für jede Person eine unterschriebene Einverständniserklärung

Das Video zeigt einen Song, ob als Liveauftritt oder Clip im Querformat und dauert max. 3 Minuten

Die Gewinnerbands spielen am 14. Mai 2025 live in Basel

Die Hauptgewinnerband darf danach in die SRF 3 Sendung «punkt CH»

Wie können wir als Schulband teilnehmen?

Eure Schulband besteht aus mindestens 2 und maximal 10 Schüler:innen. Schulband heisst, dass ihr alle noch in der Schweiz in die Schule geht. Wichtig: Jede Band reicht ein Video mit einem Song unten im Anmeldeformular ein. Ob es sich um ein Video eines Liveauftritts oder um einen Clip-Zusammenschnitt handelt, spielt keine Rolle. Es darf sich um ein Cover oder einen eigenen Track handeln. Natürlich sind auch ESC-Coversongs erlaubt. Der Auftritt der Sieger-Schulbands findet im Rahmenprogramm des ESC am Mittwoch, 14. Mai 2025, zwischen 16 und 17 Uhr in Basel statt. Bands, die schon Plattenverträge haben, dürfen hier nicht mitmachen. Die ganz genauen Regeln zum «Eurovision School Song Contest» findet ihr unten in den Wettbewerbsregeln zum Herunterladen.

Toi, toi, toi allen Schulbands da draussen, wir sind gespannt auf eure Songs oder Songinterpretationen und freuen uns auf eure Videos!

Welche Regeln gelten?

Die Einverständniserklärung zum Herunterladen

Fragen? Die genauen Regeln rund um den «Eurovision School Song Contest» findet ihr im Reglement. Und sonst helfen wir weiter via school@srf.ch.

Hier geht es zur Anmeldung:

Wie geht's nach der Anmeldung weiter?