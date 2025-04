Welche Schulband gewinnt einen Auftritt in Basel? Stimme hier für deine Lieblingsband ab!

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Über 100 Schulbands machen mit beim Eurovision School Song Contest. In zwei Alterskategorien wählen zuerst das Publikum und dann eine Jury die Lieblingsschulbands der Schweiz. Die Gewinnerbands performen live am 14. Mai 2025 im Rahmenprogramm des ESC in Basel.

Schulbands in der Kategorie 12 bis 15 Jahre

Hier sind die Videos in alphabetischer Reihenfolge. Darunter geht es zur Abstimmung. Alle Videos sind auch auf SRF Play abspielbar.

Schulbands in der Kategorie 16 bis 19 Jahre

Hier sind die Videos in alphabetischer Reihenfolge. Darunter geht es zur Abstimmung. Alle Videos sind auch auf SRF Play abspielbar.

Wie geht's nach dem Voting weiter?

Das Voting läuft ab sofort bis zum 24. April 2025 um Mitternacht – ihr könnt pro Kategorie nur einmal abstimmen. Dann braucht es Geduld. :-)

um Mitternacht – ihr könnt pro Kategorie nur einmal abstimmen. Dann braucht es Geduld. :-) Die 12 beliebtesten Bands kommen anschliessend ins Jury-Voting. Wir informieren hier Ende April , welche das sind.

, welche das sind. Am 8. Mai 2025 verkünden wir, welche 4 Bands das Jury-Voting gewonnen haben.

verkünden wir, welche das Jury-Voting gewonnen haben. Die vier Gewinner-Schulbands treten am 14. Mai 2025 in Basel im Rahmenprogramm des ESC auf.

im Rahmenprogramm des ESC auf. Alle Schulbands bekommen von uns auch per E-Mail Bescheid über den Ausgang des Wettbewerbs.

Fragen? Hier gibt es alle Infos rund um den «Eurovision School Song Contest».

Die Jury im Überblick

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Jurorin Anna Rossinelli. Die Sängerin und Schauspielerin bringt Musik- und ESC-Erfahrung mit. Als Baslerin kommt der ESC nun in ihre Heimat. Bildquelle: Sarah Ly. 1 / 6 Legende: Jurorin Anna Rossinelli Die Sängerin und Schauspielerin bringt Musik- und ESC-Erfahrung mit. Als Baslerin kommt der ESC nun in ihre Heimat. Sarah Ly

Bild 2 von 6. Jurorin Anna Zöllig. Die Moderatorin der SRF3-Sendung «punkt CH» kennt sich bestens mit Schweizer Musik aus und freut sich auf die Schulbands. Bildquelle: SRF. 2 / 6 Legende: Jurorin Anna Zöllig Die Moderatorin der SRF3-Sendung «punkt CH» kennt sich bestens mit Schweizer Musik aus und freut sich auf die Schulbands. SRF

Bild 3 von 6. Juror Roman Lauer. Roman ist Produzent bei SRF school. Mit seiner Band steht der Gitarrist regelmässig auf der Bühne. Bildquelle: SRF. 3 / 6 Legende: Juror Roman Lauer Roman ist Produzent bei SRF school. Mit seiner Band steht der Gitarrist regelmässig auf der Bühne. SRF

Bild 4 von 6. Juror Gernot Jörgler . Der Musikredaktor von SRF 3 stand bereits 1991 als Solokünstler Gerni auf der Bühne. Später war er dann mit seiner Band unter dem Künstlernamen Cyrano unterwegs. Bildquelle: Z.V.g. 4 / 6 Legende: Juror Gernot Jörgler Der Musikredaktor von SRF 3 stand bereits 1991 als Solokünstler Gerni auf der Bühne. Später war er dann mit seiner Band unter dem Künstlernamen Cyrano unterwegs. Z.V.g.

Bild 5 von 6. Juror Yanis. Kinderreporter Yanis (12) bringt die Sicht der Jugend in die Jury ein. Bildquelle: z.V.g. 5 / 6 Legende: Juror Yanis Kinderreporter Yanis (12) bringt die Sicht der Jugend in die Jury ein. z.V.g.

Bild 6 von 6. Jurorin Sophie. Kinderreporterin Sophie (13) ist mit an Bord in der Jury und freut sich schon sehr auf die Bands. Bildquelle: z.V.g. 6 / 6 Legende: Jurorin Sophie Kinderreporterin Sophie (13) ist mit an Bord in der Jury und freut sich schon sehr auf die Bands. z.V.g. Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ab 25. April übernimmt die Jury und bewertet dann die 12 Schulbands mit den meisten Stimmen aus dem Publikumsvoting. Die Jurorinnen Anna Rossinelli und Anna Zöllig wärmen sich schon mal auf für ihre Aufgabe.