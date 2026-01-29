Ist das wirklich wahr? Die «SRF Kids News» entlarven falsche Nachrichten. Ein SRF-Faktenchecker nimmt mit Kinderreporter Joël virale Videos unter die Lupe. Wie lassen sich falsche von echten Inhalten unterscheiden? Auch in der Sendung: Eine Klasse macht sich auf zum Emotionenweg.

Was sind Fake News und wie erkennst du sie?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Wie sicher sind zugefrorene Seen? In der nächsten Sendung am 5. Februar 2026 wagt unsere Reporterin den Test und muss spektakulär aus dem Eis gerettet werden.