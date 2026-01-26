Nachrichten aufmerksam verfolgen: Wie gut bist du im News Check?

Wie unterscheiden sich echte Nachrichten von Falschmeldungen? Wie berichten Medienschaffende ausgewogen und fair über Neuigkeiten? Das neue Journalismus-Game «News Check» stärkt die Medienkompetenz.

Ist das Bild falsch oder echt? Ist die Nachricht seriös recherchiert? Mit dem neuen Onlinespiel «NewsCheck» schlüpfen Nutzerinnen und Nutzer in die Rolle von Journalisten und Journalistinnen. Sie prüfen Bilder und Videos auf Echtheit, analysieren Berichte und lernen, was ausgewogene Berichterstattung beinhaltet.

Artikel wird geladen...

Die Moderatorin Angela Haas begleitet durch elf Faktencheck-Videos. Ein Helpdesk liefert jederzeit Erklärvideos und Hilfestellungen. Das Spiel dauert ca. 20 Minuten und ist für Smartphones und Tablets optimiert. Lehrpersonen können das Game somit passend im Medienunterricht einsetzen.

Niemand von uns ist vor Fake News geschützt

Das Thema Fake News liegt Angela Haas am Herzen. Auch sie hat sich schon täuschen lassen. Auf Instagram sah sie ein Video, in dem ein Vogel schützend seine Flügel über seine Jungen ausbreitet. «Ich war entzückt von der schönen Tierwelt», erzählt sie. Doch dann fragte sie sich, ob das wirklich stimmen kann. In den Kommentaren fand sie die Antwort. Das Video wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Dazu meint sie: «Niemand von uns ist vor Fake News geschützt. Wir alle können darauf reinfallen.»

Für die Moderatorin hat das Game deshalb einen klaren Mehrwert. «Es zeigt, wie wichtig journalistisches Handwerk ist und warum wir gut recherchierte Inhalte konsumieren sollten. Gleichzeitig lernt man Tricks kennen, mit denen Menschen uns täuschen.» Das Quiz ist für alle Altersgruppen geeignet, nicht nur für Jugendliche. «Das Quiz hilft uns zu verstehen, was alles hinter Fake News steckt.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Angela Haas erklärt im Faktencheck, warum die News fake oder echt sind. Sie deckt Bildfehler auf oder hilft bei der Recherche. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Angela Haas erklärt im Faktencheck, warum die News fake oder echt sind. Sie deckt Bildfehler auf oder hilft bei der Recherche. SRF

Bild 2 von 2. Journalist Felix Münger hat das Game mitentwickelt. Auf Dreh behält der SRF-Journalist den Überblick. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Journalist Felix Münger hat das Game mitentwickelt. Auf Dreh behält der SRF-Journalist den Überblick. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Mitinitiator des Spiels, Felix Münger, sagt: «Wir wollen in einem Zeitalter von Fake News und Trolls die Medienkompetenz einer jungen Zielgruppe stärken und vermitteln, was seriösen Journalismus ausmacht.»

Das Game eignet sich für den Einsatz im Unterricht ab Stufe Sek I. Entwickelt wurde „NewsCheck“ von Felix Münger, Nicolas Malzacher und Isabelle Bannerman – mit Unterstützung des Programmierers Fabian Gmünder und des SRG Inno-Fonds.