Die «SRF Kids News» gehen dem Vergnügungspark auf die Spur und finden heraus: Was löst Achterbahnfahren im Körper aus? Kinderreporterin Aurelia wagt sich hoch hinaus und eine Klasse aus Liestal (BL) schaut hinter die Kulissen eines Wasserparks. Ausserdem: Das Amt des Papstes für Kinder erklärt.

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Die nächsten «SRF Kids News» gibt's am Donnerstag, 1. Mai. Dann geht es unter anderem um ein neues Gesetz in Österreich. Dieses verbietet landesweit Handys an Schulen. Lenkt uns das Handy vom Lernen ab?

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

