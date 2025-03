Welt-Down-Syndrom-Tag - Einblick in das Leben mit Trisomie 21

Am 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Doch warum heisst es auch Trisomie 21? Was sind die Merkmale davon? Die Antworten gibt's in den «SRF Kids News». Vincent hat selbst das Down-Syndrom. Er zeigt seinen Alltag und spricht über seine Träume. Zudem geht's bei einer Luzerner Klasse um die Wurst!