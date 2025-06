Das LernFilm Festival zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schülerinnen und Schüler treten dabei in Kategorien von Primar I bis Sek II an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show mit Publikum gewürdigt.

Ausstrahlung der Sendung:

Mittwoch, 18. Juni 2025 ab 9 Uhr hier online

hier Samstag, 21. Juni 2025 um 11:15 Uhr im Programm von «SRF school» auf SRF 1

Alle 1. – 3. platzierten Filme und der Gewinnerfilm des Sonderpreises stehen ab dem 18.6.2025 ab 11 Uhr hier bereit zum Nachschauen.