Beeindruckende Filmaufnahmen inszeniert als Rollenspiel für Kinder: Igelfisch Igi lebt in einem Korallenriff und sucht nach einer Freundin. Um sie zu finden, schwimmt er durchs Meer und trifft dabei faszinierende Unterwasserkreaturen. Helfen diese ihm auf seiner Suche?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Unterrichtsmaterial

Unterrichtsmaterial

Im Osten Indonesiens, zwischen bunten Korallen, lebt Igelfisch Igi. Doch etwas fehlt ihm: eine Freundin zum Tanzen! Also macht er sich auf die Suche – und trifft dabei viele faszinierende Meerestiere.

Mit Igi die Meerestiere kennenlernen

Mantarochen gleiten durch das Wasser, Fledermausfische faszinieren ihn mit ihrer Form. Aber auch verschiedenen Haien begegnet er. Manche Tiere sind hungrig und für Igi gefährlich. Andere hingegen sind hilfsbereit und unterstützen ihn bei der Suche nach einer Gefährtin. Doch auch andere Gefahren lauern im Wasser: Angeln und Netze von Menschen, aber auch ihr Abfall und Plastik bedrohen die Fische.

Als Igi endlich seine Tanzpartnerin Igine findet, geht sein Traum in Erfüllung. Doch der Tanz währt nur kurz: Aufgewirbelter Sand trennt sie voneinander. Und für die beiden beginnt ein neues Abenteuer. Finden Igi und Igine wieder zueinander zurück?

Auf ihrer Suche nacheinander begegnen sie zahlreichen interessanten Tieren. Und erfahren viel über deren Lebensweise und Namen. So putzen Garnelen die Zähne von Muränen. Fuchshaie haben Schwanzflossen, die an Fuchsschwänze erinnern. Und kommen so zu ihrem Namen. Andere Fische können tanzen: Ein Plattwurm und eine Spanische Tänzerin zeigen ihr Können.

Das Meer und sein Ökosystem

In den Folgen wird aus faszinierenden Unterwasser-Aufnahmen eine spannende Geschichte für Kinder. Naturaufnahmen erzählen mitreissende und auch witzige Abenteuer über Freundschaft. Tiere wie der Einsiedlerkrebs, die grüne Meeresschildkröte oder die Qualle sind Protagonisten mit eigener Persönlichkeit. Gleichzeitig vermittelt «Igi der Fisch» den Zuschauerinnen und Zuschauern Hintergrundwissen zum Ökosystem des Meeres. Und zeigt, wie der Mensch dieses System beeinflusst und bedroht. Denn Igi trifft auf seiner Reise auch auf Plastik, Touristen und Fischerboote.