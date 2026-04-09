Sparschäler, Sackmesser und Klettverschluss – wer hat‘s erfunden? Die «SRF Kids News» gehen genialen Alltagshelfern auf die Spur und zeigen den Weg von der Idee zur Erfindung. Zudem: Die 5. Klasse aus Dachsen (ZH) besucht einen der mächtigsten Wasserfälle Europas.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Giganten der Meere, aber hilflos an Land? Die nächste Folge der «SRF Kids News» am 16. April dreht sich rund um Wale und die Frage, warum sie stranden.