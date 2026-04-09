 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Tüfteln, testen, triumphieren Die Schweiz und ihre Erfindungen

Sparschäler, Sackmesser und Klettverschluss – wer hat‘s erfunden? Die «SRF Kids News» gehen genialen Alltagshelfern auf die Spur und zeigen den Weg von der Idee zur Erfindung. Zudem: Die 5. Klasse aus Dachsen (ZH) besucht einen der mächtigsten Wasserfälle Europas.

Autor: 

09.04.2026, 16:03

Teilen

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21

Box aufklappen Box zuklappen

MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Giganten der Meere, aber hilflos an Land? Die nächste Folge der «SRF Kids News» am 16. April dreht sich rund um Wale und die Frage, warum sie stranden.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)