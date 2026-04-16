Warum stranden Wale? Die «SRF Kids News» tauchen ein in die Welt der Meeressäuger und blicken in die Ostsee zum gestrandeten Buckelwal. Walforscherin Patricia Holm erklärt die Gründe und wie Menschen helfen. Ausserdem: Einen Blick hinter die Kulissen des neuen Kinofilms «Plitschplatsch forever!».

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Information zur Sendung: Stand 16.4.2026 gehen Expert:innen davon aus, dass der Wal Timmy krank ist und sehr wahrscheinlich sterben wird. Eine private Organisation möchte nun trotzdem noch versuchen, den gestrandeten Wal in den Atlantik zu bringen. Diese Information wurde erst nach Abschluss der Sendungsaufzeichnung bekannt.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Plitsch Platsch machts nicht nur im Kino, sondern bald auch wieder in den Badis. Aber was machen die Schwimmbäder im Winter? Die «SRF Kids News» vom 23. April 2026 zeigen, wie sich die Badis auf den Sommer vorbereiten.