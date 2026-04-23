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Eine Katastrophe mit Folgen Was geschah vor 40 Jahren in Tschernobyl?

1986: Eine Explosion im Kernkraftwerk – wie kommt es dazu und was sind die Folgen? Die «SRF Kids News» schauen auf den bisher schwersten Atomunfall und treffen Maryna Peter. Sie hat den Super–GAU vor Ort als Kind miterlebt und erzählt von ihrer Flucht. Ausserdem: Die Finalbands des ESSC stehen fest!

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23.04.2026, 16:06

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Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21

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MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Es wird wieder wärmer und ist die Schwimmbäder öffnen ihre Türen. Aber was machen die Badis im Winter? Die «SRF Kids News» vom 30. April 2026 zeigen, wie sich die Schwimmbäder auf den Sommer vorbereiten.

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