Warum sind Trends wie «Skinnytok» so gefährlich? In den «SRF Kids News» bekommt Moderatorin Angela Haas Tipps von einer Psychologin und Influencerin Carina zum Umgang mit problematischen Inhalten auf Social Media. Zudem schaut eine Klasse hinter die Kulissen einer Schokoladenfabrik.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 13. November und erklärt die verschiedenen Ski-Disziplinen. Ausserdem beantwortet Skistar Marco Odermatt Fragen zu seiner Kindheit und Karriere.