In der fünfteiligen Serie «Römer in der Schweiz» trifft Angela Haas Fachleute der gallo-römischen Zeit. Zusammen mit ihnen entdeckt sie Ruinen und Hinterlassenschaften aus der Römerzeit. So besucht Angela Haas zum Beispiel einen Gutshof in Seeb ZH oder die Ruinen einer Tempelanlage bei Studen BE. Animierte Erklärteile veranschaulichen einzelne Stationen oder Errungenschaften dieser Epoche.

Bezug zum Lehrplan 21:

Die Schülerinnen und Schüler...

NMG.9.3.b: … können aus Ruinen oder Bauten Vorstellungen entwickeln, wie diese in der Vergangenheit ausgesehen haben (z.B. Burgen, Höhlen, alte Häuser). Ruine

NMG.9.3 c: ... können aus Funden und alten Gegenständen (z.B. Objekte in Museen, prähistorische Felsmalereien) Vorstellungen über das Leben einer früheren Gesellschaft gewinnen (z.B. Steinzeit, Römer, Spätmittelalter). ​Ausgrabung, Fundstück

NMG.9.3 d: ... können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium).

NMG.5.3 f: ... können technische Anwendungen von früher und heute vergleichen, einordnen und einschätzen, was sich dadurch im Alltag für die Menschen und die Umwelt verändert hat (z.B. Beleuchtung, Heizung, Bauen, Verkehr, Kommunikationsmöglichkeiten).

Fächer: NMG

Stufe: PS

Stichwörter: Eisenzeit, Stämme, Helvetier, Siedlungen, Keltenwall, Brenodurum, Engehalbinsel, Ausgrabungen, Religion, Götter, Opfer, Heiligtum, Legion, Armee, Handel, Centurio, Centuria, Feldzüge, lateinische Sprache, Architektur, Amphitheater, Gladiatoren, Windisch, Augusta Raurica, Oppidum, Verkehrswege, Ruinen, römische Bäder, Wasserleitungen, Gewerbehäuser, Aquädukte, Kloaka, Hypokaust, Tempel, Familia, Pater familias, Münzen, Geld, Strassen, Passstrassen, Tunnel, Arch BE, Meilenstein, Währungssystem, Kaiser Augustus, Pierre Pertruis, Petinesca

Produktion: Katrin Sutter, «SRF school» 2024.

VOD: Unbegrenzt.