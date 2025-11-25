Woher kommen Güter, die wir täglich nutzen und wohin verschwinden sie? Die Reihe «Lieferketten XXL» zeigt die Schattenseiten von globalen Lieferketten – von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Welche Kosten hat dieser Überkonsum für Mensch und Umwelt?

Ein Loch im T-Shirt? – Dann kaufe ich eben ein Neues. Ein neuer Computer ist auf dem Markt? – Den muss ich haben! Wir konsumieren heutzutage viel und schnell. Und werfen es auch schnell wieder weg.

Doch woher kommen die Dinge, die wir kaufen? Produkte legen einen weiten Weg hinter sich, von ihrer Entstehung bis sie beim Endverbraucher ankommen.

Vom Rohstoff bis zum Elektroschrott

«Wenn wir einen Computer auseinandernehmen und eine einzige Platina betrachten, dann entdecken wir darauf hunderte Teile aus der ganzen Welt.», erklärt Kyle Wiens, der Geschäftsführer von iFIXIT. Hinter jedem Gerät steht eine komplizierte Lieferkette – Rohstoffe gewinnen, verarbeiten und transportieren.

Der Überkonsum ist ein riesiges Problem. Wir produzieren zu viel und haben keine Infrastruktur, um alles zu recyceln.

«Und nachdem der Computer nur wenige Jahre benutzt wurde, folgt zum Lebensende nochmal eine ähnlich komplexe Reise.», sagt Callie Babbitt vom Rochester Institute of Technology. Der Weg eines Produkts endet nicht nach der Nutzung bei den Konsumentinnen und Konsumenten.

Legende: Von der Baumwolle zum T-Shirt: riesige Berge von Baumwolle werden auf der ganzen Welt als Stoff oder T-Shirt weiterverarbeitet und genutzt. WildBear International

Überkonsum und Kleiderberge

Fast-Fashion-Marken sind mitverantwortlich für einen Wettlauf um Geschwindigkeit in der Produktion. Die ständige Einführung neuer Kollektionen fördert einen übermässigen Konsum. «Am Ende seiner Lebensdauer wird ein T-Shirt entweder entsorgt oder gespendet. Durch das Wachstum der Fast Fashion und des Überkonsums, wird Kleidung weniger lang getragen. So entsteht viel Abfall in diesem Sektor», sagt John Hopkins, Professor an der Swinburne University of Technology.

Kleiderberge aus kaum getragenen Stücken wachsen stetig, weil viele Menschen ihre Kleidung bereits nach kurzer Zeit wieder aussortieren. Clara Press erklärt: «Der Überkonsum ist ein riesiges Problem. Wir produzieren zu viel und haben keine Infrastruktur, um alles zu recyceln.»

Die Videos «Lieferketten XXL» zeigen den Einfluss von der Produktion von Gütern auf das Leben, die Umwelt und die Zukunft. Dabei geht es um die Geschichte der Industrie, aktuelle Probleme wie Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung. Wie kann Produktion nachhaltiger werden?