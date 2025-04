So funktioniert Recycling in der Schweiz

Jeder Mensch in der Schweiz produziert etwa 700 Kilogramm Abfall pro Jahr. Das sind rund 2 Kilo täglich! Die Hälfte davon recyceln wir. Aber was bedeutet Recycling eigentlich?

Recycling: Der Kreislauf der Dinge

Recycling kommt aus dem Englischen und heisst «Wiederverwertung». Es enthält das Wort «Cycle», was übersetzt «Kreislauf» bedeutet: Statt Abfall zu verbrennen, entstehen aus alten Materialien neue Produkte. Das schont wertvolle Rohstoffe wie Holz oder Wasser. Wenn wir aus Papier Altpapier herstellen, müssen wir nicht so viele Bäume abholzen. So schützen wir unsere Natur. Doch wie funktioniert Recycling genau?

Was passiert mit dem Plastik?

8 von 10 Plastikflaschen recyceln wir in der Schweiz. Diese werden eingeschmolzen – und zwar immer wieder. Aus alten Flaschen entstehen so neue Flaschen, Verpackungen und sogar Kleidung. Damit mehr Flaschen in den Container passen, gilt: Luft rauslassen! Und übrigens: Flaschen von Waschmitteln und Duschgels gehören nicht zu den PET-Flaschen. Diese können wir in grösseren Einkaufsläden zurückgeben.

Glas: grün, weiss oder braun?

Noch besser als Plastik recyceln wir in der Schweiz Glas: 97 Prozent, wow! Glas wird wie PET eingeschmolzen und neu genutzt. Und das Beste: Dieses Einschmelzen und Wiederverwerten können wir beliebig oft wiederholen. So sparen wir viel Energie. Denn die Herstellung von Glas oder Plastik ist aufwändig, und wir brauchen dafür zum Beispiel Erdöl. Dieses Erdöl ist aber nicht unendlich verfügbar. Also ist es besser, wenn wir schon vorhandene Materialien nochmals brauchen.

Warum trennen wir beim Altglas-Container die Flaschen eigentlich nach Farben? Weisses, braunes und grünes Glas gehören in verschiedene Container, sonst gibt es beim Recyceln Verfärbungen. Blaues oder rotes Glas können wir übrigens beim Grünglas entsorgen. Und Glas ist nicht gleich Glas: Trinkgläser und Vasen bestehen aus anderem Glas als Glasflaschen. Sie kommen deshalb in den Abfall.

Was passiert mit der Dose?

Auch Aluminium und Blechdosen recyceln Fabriken durch Einschmelzen. Da das Material Aluminium in der Schweiz nicht vorkommt, importieren wir es aus anderen Ländern. Das ist aufwändig und kostet Geld. Deshalb ist Recycling besonders wichtig. Ausserdem: Durch das Zusammenpressen der Dosen passen mehr in den Behälter.

Aus alten Aluminiumdosen werden immer wieder neue Dosen. Blechdosen erhalten sogar eine neue Funktion: als Schrauben oder Nägel!

Vom Altpapier zum neuen Blatt

Für das Recycling von Papier und Karton braucht es kein Feuer, sondern Wasser. Altpapier wird durch Seife und Wasser zu einem Brei. Dieser Brei wird auf einem Laufband verteilt, gepresst und getrocknet. Und fertig ist das neue, saubere Papier. Dadurch schützen wir die Bäume: Papier und Karton bestehen nämlich aus Holzfasern. Indem wir Altpapier recyceln, überleben mehr Bäume in unseren Wäldern.

Beim Karton gilt übrigens: Er muss fürs Recyceln sauber sein! Essensreste wie Pizza oder Öl auf Karton machen ihn für die Wiederverwendung unbrauchbar. Dreckigen Karton also besser im Abfall entsorgen.

Die wichtigsten Recycling-Tipps Box aufklappen Box zuklappen Luft rauslassen aus Plastikflaschen, um Platz zu sparen

Glasflaschen nach Farben sortieren

Aluminiumdosen vor dem Recycling zusammendrücken

Nur sauberen Karton recyceln

Ob Papier, Aluminium oder Glas – Raphi weiss, wie Recycling funktioniert. In dieser Folge von «SRF Kids – Clip und klar» zeigt er, worauf es beim Recycling ankommt. Und beweist: Unsere kleinen Taten bewirken Grosses!

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.2.6 h: ... können zu Einflüssen des Menschen auf die Natur mögliche Folgen abschätzen, Erkenntnisse dazu ordnen und über eigene Verhaltens- und Handlungsweisen nachdenken.

NMG.6.3 a: ... kennen unterschiedliche Rohstoffe und können über deren Bedeutung im Alltag nachdenken (z.B. Holz, Wasser, Lehm).

NMG.6.3 c: ... können Informationen zu Rohstoffen erschliessen und über deren Bedeutung für Menschen nachdenken (z.B. Erdöl, Glas, Metalle). Fächer: NMG/BNE Stufe: PS Stichwörter: Recycling, Wichtiges, Abfall, Schweiz, Wiederverwertung, Wiederverwendung, Verbrennung, Rohstoffe, Plastik, Flaschen, PET, Glas, Farben, Mehrwegflaschen, Aluminium, Blech, Dosen, Papier, Karton, Holz, Bäume, Altpapier, Umwelt. Produktion: SRF school 2025. VOD: Unbegrenzt.

Schulstoff leicht gemacht! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was erforschen Bioniker? Warum schwimmt ein Schiff? Wie funktioniert unser Gehirn und was ist Foodwaste? Antworten liefert «Clip und klar!» – auch auf «YouTube SRF Kids».

