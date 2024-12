Stop it now

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien

Der Schwimmlehrer, der Grossvater oder die Babysitterin: Bei sexuellem Missbrauch sind die Täterinnen und Täter oft eine wichtige Bezugsperson der Opfer. Die Gewalt, welche Kinder und Jugendliche in einer solchen Situation erfahren, führt zu tiefer Verzweiflung, Scham und wirkt oft erstarrend. Opfer sexuellen Missbrauchs finden ohne Hilfe nur selten einen Ausweg aus diesem Albtraum. Doch diese Wege existieren.

In der fiktionalen Serie «Stop it now», die auf wahren Geschichten basiert, berichten fünf Jugendliche von ihren traumatisierenden Erlebnissen. In ihren Videotagebüchern halten Lara, Jesse, Samantha, Gio und Fiona fest, wie es dazu kam und wie sie einen Ausweg fanden. Die wichtigste Botschaft an die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer: Es ist kein Tabu, sich Hilfe zu holen!

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Diese Beiträge enthalten Inhalte, die bei Jugendlichen Unwohlsein verursachen können. In «Stop it Now» wird sexueller Missbrauch nicht gezeigt, jedoch schildern die Protagonisten und Protagonistinnen Erlebnisse, bei denen sie traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Die Beiträge richten sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Jugendliche, die mit Problemen aller Art zu kämpfen haben, finden bei 147 Hilfe. Vertraulich und kostenlos, per Chat, E-Mail, WhatsApp oder Telefonanruf. Alle Informationen dazu auf 147.ch .