Murasaki Shikibu – Erfinderin des Romans (7/10) vom 03.11.2021

Murasaki Shikibu lebte vor über 1000 Jahren in Japan und gilt als die Erfinderin des modernen Romans. Sie beschrieb als erste Autorin das Gefühlsleben und die Gedanken ihrer Figuren und zog so viele Leserinnen und Leser in ihren Bann. Und das, obwohl sie als Frau damals keinen Zugang zu Bildung hatte.

