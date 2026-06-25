Die Hitzewelle ist da und der Schweiss tropft. Wie reagiert der Körper auf die Hitze und was hilft? Die «SRF Kids News» geben Tipps für die heissen Tage in der Schule. Zudem zeigt die 5. Klasse aus Scuol (GR), weshalb Rätoromanischen eine besondere Sprache ist. Und: Der #SayHi Act 2026 ist bekannt!

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Die «SRF Kids News» verabschieden sich in die Sommerpause und wünschen allen einen sicheren, sonnigen und spassigen Sommer. Die nächste Folge erscheint am 27. August 2026.