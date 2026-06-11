Wie gelingt der perfekte Penalty? Fussballprofi Breel Embolo verrät Camille (12), worauf es ankommt. Die «SRF Kids News» zeigen zudem, wie Hund Pickles überraschend zum WM-Star wird. Kinderreporter Levin (13) erfährt vom Nati-Koch, was bei den Profis alles auf dem Teller landet.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der nächsten Sendung geht’s hoch hinaus. Die «SRF Kids News» vom 18. Juni 2026 gehen auf Wanderung und zeigen, wie du dich bei Begegnungen mit Kühen richtig verhältst.