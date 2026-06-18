Wie ist das Leben auf der Alp? Fabiola (13) zeigt ihren Schulweg und ihr Zuhause im Sommer am Seealpsee. Die «SRF Kids News» geben Tipps zum richtigen Umgang mit Kühen auf Wanderwegen. Zudem: Eine 5. Klasse aus Russikon (ZH) mixt sommerliche Drinks. Welcher erfrischt die Jury am meisten?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Sommer, Sonne und viel Schweiss. Die «SRF Kids News» vom 25. Juni 2026 schwitzen und erklären, warum uns Hitze müde macht.