Stella, Lukas und Pluto auf dem Weg ins All.

Diese Adventszeit gibt’s wieder etwas für die Ohren: Hinter 24 Türchen wartet ab dem 1. Dezember 2025 ein Hörspass für Kinder ab 8 Jahren – mit Unterrichtsmaterial und Ausmalbildern. Den SRF Kids Hörspiel-Adventskalender können Lehrpersonen ab sofort hier bestellen.

Ab ins All! Diese Vorweihnachtszeit wird zu einem kosmischen Hörabenteuer. Lehrpersonen und ihre Klassen öffnen hinter jedem Türchen jeweils eine neue Folge des Hörspiels «Galaktische Weihnachten!». Für rund 7 Minuten fliegen die Kinder mit den Geschwistern Stella und Lukas durch das Weltall.

Das tägliche Hörspiel ist angereichert mit Kreativaufgaben und Ausmalbildern – ein ideales Angebot für den Unterricht in der Adventszeit.

Legende: Jeden Tag ein Türchen öffnen: Das Hörspiel «Galaktische Weihnachten!» können Kinder und Lehrpersonen ab dem 1.Dezember bis Heiligabend mitverfolgen. Damian Haas / SRF

«Du musst das Universum retten!»

Worum geht es? Stella ist zehn Jahre alt, und ausgerechnet sie soll das ganze Universum retten. Und das alles in der Nacht vor Weihnachten! Gemeinsam mit ihrem Bruder Lukas und Hund Pluto stürzt sie sich in ein galaktisches Abenteuer quer durch das Weltall.

Auf ihrer Mission begegnen die drei Kosmos-Piraten, dem klügsten Wesen des Universums, und sie wagen sogar eine Abkürzung durch ein Schwarzes Loch. Doch das ist längst nicht alles: Denn Pluto ist kein gewöhnlicher Hund, sondern ein getarnter Ausserirdischer. Und Lukas, der auf der Erde ein Aussenseiter ist, entpuppt sich im All als echter Held und Superstar. Eine verrückte Reise voller Überraschungen, Gefahren und Wunder.

Unterrichtsmaterial für die Primarstufe

Der Hörspiel-Adventskalender behandelt Themen wie Abenteuer, Geschwisterliebe, Anderssein und Mut. «Galaktische Weihnachten» ist auf Hochdeutsch vertont und empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Wer den Adventskalender nicht nur als Audio abspielbar, sondern auch physisch mit Türchen zum Öffnen möchte, kann ihn ab sofort hier bestellen.

Jetzt den SRF Kids Adventskalender kostenlos bestellen (Es hät, solangs hät)

Wie entsteht das Hörspiel für den Adventskalender?

Bereits im Sommer 2025 finden die Aufnahmen für die Weihnachtsgeschichte statt. Mehrere Personen vertonen im Tonstudio in Basel die Geschichte über Stella, Lukas und Pluto. Hier ein kleiner Blick hinter die Kulissen:

Behind the scenes

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die vier Hauptsprechenden des Hörspiels. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 1 / 3 Legende: Die vier Hauptsprechenden des Hörspiels. SRF / Matthias Willi

Bild 2 von 3. Mit Emotionen sprechen die Personen ihren Text ins Mikrofon. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 2 / 3 Legende: Mit Emotionen sprechen die Personen ihren Text ins Mikrofon. SRF / Matthias Willi

Bild 3 von 3. Spass und laute Lacher gehören ebenfalls zum Vertonen dazu. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 3 / 3 Legende: Spass und laute Lacher gehören ebenfalls zum Vertonen dazu. SRF / Matthias Willi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Galaktische Weihnachten!» ist eine Hörspielserie nach dem schwedischen Original «Biggest Bang» von Martin Olczak mit Illustrationen von Anna Sandler / Sveriges Radio.

Angebot für den Unterricht: Folgen vorab hören

Lehrpersonen können ab Anfang November 2025 hier die Folgen schon vorab hören. So lässt sich das Hörspiel auch rund um Wochenenden und Weihnachtsferien frühzeitig in den Unterricht integrieren, falls die Klasse es zusammen fertig hören möchte. Der Link wird dann hier an dieser Stelle aktiviert sein.

Nichts verpassen? Mit unserem Newsletter sind Sie top informiert über Aktuelles für den Unterricht.