Viele Kinder in der Schweiz sind von Armut betroffen. Was heisst das genau? Die «SRF Kids News spezial» treffen mit Moderatorin Anna Zöllig Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen. Auch Fussballprofi Xherdan Shaqiri erzählt von seiner Kindheit und wie das Geld nicht für alles reichte.

Arm aufwachsen – in der reichen Schweiz gar nicht so selten. Die «SRF Kids News spezial» gehen dieser Frage nach: Was bedeutet es, in der Schweiz arm zu sein? Fussballer Xherdan Shaqiri, Influencerin Nadja Chahdi und Gründer von «Essen für Alle», Amine Diare Conde, erzählen offen und ehrlich ihre Geschichten. Moderatorin Anna Zöllig führt durch die Sendung.

Armut in der Schweiz

In der Schweiz leben laut Bundesamt für Statistik rund 708'000 Menschen in Einkommensarmut. Was bedeutet das im Alltag? Moderatorin Anna Zöllig besucht die Hilfsorganisation «Essen für Alle», die jeden Samstag kostenlose Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt. Gründer Amine Diare Conde erzählt, warum er das Projekt gestartet hat und wie es Menschen in Not hilft.

SRF Kids News spezial zum Thema Armut in der Schweiz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Der Grüner von «Essen für Alle» Amine Diare Conde erklärt Moderatorin Anna Zöllig, wieso er seine Non-Profit-Organisation gegründet hat. Er freut sich, dass er vielen Menschen helfen kann. «Am Ende des Tages siehst du im System fast 2'000 Familien, das entspricht ca. 6'000 Menschen, die durch unsere Unterstützung Hilfe bekommen.». Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Der Grüner von «Essen für Alle» Amine Diare Conde erklärt Moderatorin Anna Zöllig, wieso er seine Non-Profit-Organisation gegründet hat. Er freut sich, dass er vielen Menschen helfen kann. «Am Ende des Tages siehst du im System fast 2'000 Familien, das entspricht ca. 6'000 Menschen, die durch unsere Unterstützung Hilfe bekommen.» SRF

Bild 2 von 5. Moderatorin Anna Zöllig packt tatkräftig mit an und verteilt bei «Essen für Alle» Lebensmittel. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Moderatorin Anna Zöllig packt tatkräftig mit an und verteilt bei «Essen für Alle» Lebensmittel. SRF

Bild 3 von 5. Die 5. / 6. Klasse aus Birrwil hat verschiedene Fragen zu Armut aufgeschrieben. Sie tauschen sich mit Influencerin Nadja Chahdi zu ihrer Situation aus. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Die 5. / 6. Klasse aus Birrwil hat verschiedene Fragen zu Armut aufgeschrieben. Sie tauschen sich mit Influencerin Nadja Chahdi zu ihrer Situation aus. SRF

Bild 4 von 5. Influencerin Nadja Chahdi erzählt von ihrer Situation und wie sie mit einem kleinen Budget über die Runden kommt. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Influencerin Nadja Chahdi erzählt von ihrer Situation und wie sie mit einem kleinen Budget über die Runden kommt. SRF

Bild 5 von 5. Die Kinderreporterin Lina (11) befragt Fussballprofi Xherdan Shaqiri. Er erzählt von seiner Kindheit und den Anfängen seiner Fussballkarriere. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Die Kinderreporterin Lina (11) befragt Fussballprofi Xherdan Shaqiri. Er erzählt von seiner Kindheit und den Anfängen seiner Fussballkarriere. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fussballstar Xherdan Shaqiri erinnert sich an seine Kindheit in bescheidenen Verhältnissen – und wie er es geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen. Er erzählt: «Wir hatten Probleme den Mitgliederbeitrag beim FC Basel zu bezahlen. Da mussten ich und mein Bruder auch schon dafür schaffen gehen. Da habe ich mich schon ein bisschen geschämt oder nicht wohl gefühlt.» Auch mit der Familie in die Ferien gehen, sei in seiner Kindheit keine Selbstverständlichkeit gewesen. «Ich bin sehr bescheiden aufgewachsen. Wir haben auf einem Bauernhof gelebt mit meiner ganzen Familie. Keine hatten keine normale Heizung, sondern nur eine mit Holz», erzählt der Fussballer.

Wir hatten Probleme, den Mitgliederbeitrag beim FC Basel zu bezahlen. Da mussten ich und mein Bruder auch schon dafür arbeiten gehen. Da habe ich mich schon ein bisschen geschämt

Influencerin Nadja Chahdi ist zu Gast bei der 5./6. Klasse in Birrwil. Die Schulkinder stellen Fragen zu ihrer Situation. Sie berichtet, auf was sie und ihre Tochter verzichten müssen und wie sie mit wenig Geld über die Runden kommen.

Weitere Infos und Anlaufstellen

Ein weiteres Angebot gibt es von Caritas: Das Projekt «Mit mir» bringt Patinnen und Paten mit Kindern aus armutsbetroffenen Familien zusammen. Romana und ihre Patenkind Ronja erzählen, warum diese Begegnungen für beide Seiten ein Gewinn sind.

Unterrichtsmaterial