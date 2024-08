Ist alles Gold, was glänzt? - Jagd auf Gold: Ein Einblick in das faszinierende Metall

Ausgestattet mit Schleuse und Pfanne begibt sich der 10-jährige Franco in Disentis mit dem erfahrenen Goldsucher Gold-Gusti auf die Suche nach Berggold. Erfahren in dieser Ausgabe der «Kids News» mehr über die faszinierenden Eigenschaften von Gold, seine Nutzung und warum es so begehrt ist.