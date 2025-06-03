 Zum Inhalt springen

Jetzt Filme produzieren Das LernFilm Festival ist zurück

Wer gewinnt das Rennen um den besten Lernfilm?

03.06.2025, 08:35

Mit insgesamt 1206 eingereichten Beiträgen verzeichnet das LernFilm Festival 2025 eine Rekordbeteiligung. Schon viele Titel der Beiträge hätten einen eigenen Preis verdient: Filmnamen wie «How to survive langer Schultag», «Leute, die von Pinguinen zu viel erwarten» oder «Willkommen in der Pubertät» zeigen, wie fantasievoll Schülerinnen und Schüler bei ihrer Lernfilmproduktion sind. Und Wissen aus allen möglichen Themen auf ihre ganz eigene kreative Art vermitteln. Wie immer sind die Inhalte bunt und vielseitig. Kein Thema ist zu klein oder zu gross für das LernFilm Festival.

Jetzt beim LernFilm Festival 2026 mitmachen!

Box aufklappen Box zuklappen

Lust, Teil des nächsten LernFilm Festivals zu sein? Ab sofort können Schüler und Schülerinnen ihre Beiträge für das LernFilm Festival 2026 hier einreichen.

Wer gewinnt das Rennen um den besten Lernfilm?

Das LernFilm Festival prämiert die besten Lernfilme der Schweiz – vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II. Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher wählen Thema und Stil frei: Ob Stop-Motion, Legetechnik oder Computeranimation – erlaubt ist, was Wissen kreativ vermittelt. Eine Fachjury kürt die besten Beiträge, die in einer feierlichen Award-Show vor Publikum präsentiert werden.

Moderator Raphael Labhart führt durch die Sendung und verleiht die Preise in den verschiedenen Alterskategorien. Kinder berichten von ihren Erfahrungen bei der Filmproduktion, und Reporterin Angela Haas wirft einen Blick hinter die Kulissen der Juryarbeit.

Eindrücke aus dem LernFilm Festival 2025

  • Bild 1 von 9. Die Preisverleihung ist eröffnet. Moderator Raphael Labhart führt durch die Show. Bildquelle: LernFilm Festival .
    Moderator Raphael Labhart startet die Show.
  • Bild 2 von 9. Schafft es der Fuchs pünktlich ins Studio? Die Show startet mit einem Moment des Schreckens.. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Im Vordergrund ein Fuchs aus Holz, dahinter sieht man verschwommen das Studio-Publikum und ein Moderator.
  • Bild 3 von 9. Tatkräftige Unterstützung im Studio. Im Studio sind dieses Jahr Schülerinnen und Schüler von der 4. bis 9. Klasse aus den Kantonen Aargau, Bern und Zürich mit dabei. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Raphael Labhart spricht ins Publikum, das klatscht.
  • Bild 4 von 9. Hinter den Kulissen einer Sendung. Viel Licht, mehrere Kameras und ein eingespieltes Team – das alles braucht es für eine gute Sendung. Und ganz wichtig: das Publikum. Die Schülerinnen und Schüler sorgen für gute Stimmung im Studio. Bildquelle: SRF.
    Raphael Labhart steht im Studio und wird noch verkabelt. Viele Kinder im Publikum.
  • Bild 5 von 9. Wie entscheidet eigentlich die Jury? Das weiss Reporterin Angela Haas. Sie ist zu Gast im Studio und durfte bei der Jurysitzung reinschauen. Für sie ist klar: Bei so vielen guten Lernfilmen ist es echt schwer, sich zu entscheiden. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Moderator Raphael im Gespräch mit Reporterin Angela am Tisch im TV-Studio
  • Bild 6 von 9. Wie kommt man auf gute Ideen für einen Lernfilm? Das fragt Moderator Raphael Labhart die drei Gewinner Liam, Leon und Noah. Beim LFF 2024 haben sie mit ihrem Film «Was macht ein Forensiker?» einen Preis abgestaubt. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Raphael Labhart sitzt auf einer Bank mit drei Jungs und ihrer Lehrperson. Dahinter weitere Kinder im Studio.
  • Bild 7 von 9. Tipps für einen guten Lernfilm. Lina hat 2024 den Sonderpreis für ihren Lernfilm «Wie funktioniert Windenergie?» gewonnen. Sie weiss bestens, was es für einen guten Lernfilm braucht. Bildquelle: SRF.
    Lina erklärt Raphael Labhart, wie ihr selbstgebautes Windrad funktioniert
  • Bild 8 von 9. Wer darf ins Kino? Am Ende entscheidet die Lostrommel, welche Klasse sich über den Extragewinn freuen darf. Moderatorin Angela Haas, Lina, Gewinnerin des Sonderpreises von 2024, und Moderator Raphael Labhart schauen gespannt zu. Bildquelle: SRF.
    Eine Hand in der Löslibox, wo viele farbige Lösli-Zettel liegen
  • Bild 9 von 9. Und der Extragewinn geht nach... Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Angela Haas liest, welche Klasse auf dem gezogenen Lösli steht. Neben ihr steht Lina und Raphael.
Was ist das LernFilm Festival?

Das LernFilm Festival zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schülerinnen und Schüler treten dabei in den Kategorien Primar I, Primar II, Sek I, Sek II und Sonderpreis an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show mit Publikum gewürdigt.

Das LernFilm Festival wurde vor über 10 Jahren von LerNetz initiiert und zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus.

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 2025

  • Bild 1 von 7. Der 2. Platz in der Kategorie Primar I geht an... Lavinia, Lennard und Ilaria aus dem Kanton Basel-Landschaft für ihren Film «Division für Anfänger». So spannend kann Mathe sein. Bildquelle: SRF.
    Ein blaues Blatt, auf dem Bäume gezeichnet sind und Text «Division für Anfänger».
  • Bild 2 von 7. Den 1. Platz in der Kategorie Primar I holt sich... Fabien aus Bern mit dem Lernfilm «Flashback und Trauma». Bildquelle: SRF.
    Mehrere Spielzeugfiguren sitzen um ein Lagerfeuer. Eine Figur ist ein Roboter.
  • Bild 3 von 7. In der Kategorie Primar II wird es tierisch kreativ. Mit verschiedenen Filmtechniken und viel Kreativität arbeiten Ladina, Greta, Ella und Giulia aus dem Kanton Zürich in ihrem Lernfilm «Der Biber». Und holen sich damit den 2. Platz. Bildquelle: SRF.
    Gebastelte abstrakte Figuren stehen neben einem gebastelten Fluss, bei dem ein gebastelter Biber steht.
  • Bild 4 von 7. Der 1. Platz in der Kategorie Primar II geht an... Anna, Lea und Leona aus dem Kanton Zürich. Ihr Lernfilm «Die Gebärdensprache» hat die Jury überzeugt. Darin zeigen sie, wie man richtig miteinander kommuniziert. Bildquelle: SRF.
    Zwei Mädchen stehen sich auf Strasse gegenüber. Ein Mädchen fragt in Gebärdensprache nach dem Weg ins Schulhaus.
  • Bild 5 von 7. Wer holt sich den 2. Platz in der Kategorie Sek 1? Der 2. Platz geht an Endios, Jari und Simeo aus dem Kanton Zug. Ihr Lernfilm «Artenvielfalt: Unser lebendiges Erbe» erklärt auf kreative Weise, wieso dieses Thema alle etwas angeht. Bildquelle: SRF.
    Junge sitzt in einer Wiese. Ein Bild eines gezeichneten toten Vogels links von ihm auf Bildschirm.
  • Bild 6 von 7. Den 1. Platz in der Kategorie Sek 1 belegt der Lernfilm... «Der Tod des Marat» von Marcelina und Fiona aus dem Kanton Aargau. Sie erzählen die Geschichte hinter dem Gemälde und zeigen, wie Krimi in Kunstgeschichte steckt. Bildquelle: SRF.
    Bild «Tod des Marat», darauf ein Fragezeichen und eine Lupe
  • Bild 7 von 7. Und der Sonderpreis geht 2025 an... Davis, Jeremy, Kamila, Marlon, Mia-May und Stella aus dem Kanton St. Gallen. Passend zum Motto «Was macht deine Welt lebenswert(er)?» behandelt ihr Lernfilm «Disability Simulation» auf spielerische Art das wichtige Thema Barrierefreiheit. Bildquelle: SRF.
    Junge schaut auf einem Computer mit einem Game. Im Game sitzt jemand im Rollstuhl.
Alle 1. – 3. platzierten Filme und der Gewinnerfilm des Sonderpreises stehen hier bereit zum Nachschauen.

Weitere Informationen zum LernFilm Festival

SRF school, 21.06.2025, SRF 1 ; 

