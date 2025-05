Lernen ohne Ablenkung - Braucht es ein Handyverbot an Schulen?

Österreich verbietet ab Mai 2025 Handys an Schulen. Die «SRF Kids News» zeigen, was das Handyverbot bedeutet. Und fragen Kinder, was sie davon halten. Doch warum lenkt das Handy ab? Mit diesen Tipps gelingt konzentriertes Lernen. Und: Eine Klasse aus Ennetbürgen (NW) schaut sich ein Flugzeugwerk an.