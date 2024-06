Ein Computersystem, das intelligentes, menschliches Verhalten nachahmt – so lautet eine Definition von künstlicher Intelligenz. Solche KIs helfen uns im Alltag, ob mit ChatGPT oder im Navi unserer Autos. Doch wie lernt eine KI und welche Gefahren birgt diese Technologie? Raphi kennt die Antworten.

11:14 Video Künstliche Intelligenz: Beispiele, Chancen und Gefahren Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 06.09.2023.

KI: Eine Hilfe im Alltag

Beim Streamen, bei der Gesichtserkennung unserer Smartphones oder in der Medizin als Werkzeug zur Erkennung von Hautkrankheiten: Fast täglich haben wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und mittlerweile ist KI auch in der Schule angekommen. Chatbots wie ChatGPT können für uns Texte schreiben oder zusammenfassen. Diese Innovation verändert den Unterricht. Aber Achtung: Sich von Chatbots bei den Hausaufgaben helfen lassen, hat viele Tücken. Denn es stimmt nicht alles, was von einer KI kommt. Einige Informationen sind sogar komplett erfunden.

Gefahren von künstlicher Intelligenz

KI-basierte Programme wie Midjourney ermöglichen es, relativ einfach Bilder oder Videos zu generieren. Dies kann auf kreative Art und Weise geschehen und erstaunliche Resultate liefern. Wenn mit solchen Programmen jedoch Fake News oder Deepfakes produziert werden, führt das zu Problemen. Es wird immer schwieriger, echte Nachrichten von gefälschten zu unterscheiden. Umso wichtiger ist es also, zu erfahren, was künstliche Intelligenz alles ermöglicht. Und auch zu wissen, wie man Fake News entlarven kann.

Künstliche Intelligenz wird immer besser und kann viele Arbeiten schneller und genauer erledigen als wir Menschen. Dies ist oft von Vorteil, kann aber auch dazu führen, dass Menschen ihren Job verlieren. Beispielsweise werden Übersetzerinnen und Übersetzer in Zukunft wohl weniger Arbeit finden.

Ein Blick in die Zukunft

Wie es im Bereich der KI weitergeht, kann niemand genau vorhersagen. Viele Expertinnen und Experten fordern daher mehr Regeln für den Einsatz von KI. Wie die künstliche Intelligenz überhaupt lernen kann, wo sie überall drinsteckt und ob Raphi bald von einem KI-Kollegen ersetzt wird – all das weiss der echte Raphi.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21: Die Schülerinnen und Schüler … NMG.5.3.a ... können am Beispiel von Geräten aus ihrer Alltagswelt erzählen, wozu sie uns dienen und was sie uns im Alltag erleichtern (z.B. zu Hause, auf Spielplätzen, auf Baustellen).

NMG.5.3 ... können Bedeutung und Folgen technischer Entwicklungen für Mensch und Umwelt einschätzen.

NMG.5.3.c ... können die Bedeutung von technischen Entwicklungen von Geräten und Anlagen für das Leben im Alltag heute erkennen und einschätzen (z.B. Armbanduhr, elektrische Zahnbürste, Geschirrspüler, Seilbahnen, Baumaschinen, Internet).

NMG.5.4.f ...können technische Anwendungen von früher und heute vergleichen, einordnen und einschätzen, was sich dadurch im Alltag für die Menschen und die Umwelt verändert hat (z.B. Beleuchtung, Heizung, Bauen, Verkehr, Kommunikationsmöglichkeiten). ​Verbindlicher Inhalt: Bedeutung technischer Entwicklungen für das Alltagsleben