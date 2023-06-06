Wie entsteht ein Video für die «SRF Kids News»? Wie gelingt die Produktion von Shorts für Social Media? Im dreitägigen Medien-Workshop erhält Ihre Klasse Einblick in den Journalismus. Die Kinder produzieren ihr eigenes Video für die «SRF Kids News» und erstellen kurze Clips für Social Media.

Ihre Klasse in den «SRF Kids News»

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Legende: Medienkompetenz-Förderung mit SRF school. Mit den lehrreichen und praxisnahen Medien-Workshops zu den «SRF Kids News» fördern Sie die Medienkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler. SRF Kids

Was beinhaltet der Medien-Workshop von «SRF school»?

Sie sind auf der Suche nach einem handlungsorientierten und realitätsnahen Angebot zur Vermittlung von Medienkompetenzen? Seit dem Schuljahr 23/24 bietet SRF school einen speziell für den Unterricht konzipierten Medien-Workshop für Schulklassen der 5. und 6. Primarstufe im Fach «Medien und Informatik» an. Das komplette Angebot ist kostenlos.

Mit der Unterstützung unseres SRF-Teams erarbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Videobeitrag und einen Online-Artikel, die Teil einer Ausgabe der «SRF Kids News» werden. Teil des Workshops ist auch das Produzieren von Clips für Social Media. Die Kinder bestimmen mit unserer Unterstützung ein Thema, erleben hautnah, wie Medieninhalte entstehen und beteiligen sich aktiv an der Umsetzung.

Voraussetzungen

Pro Monat finden zwei Workshops statt, die von Dienstag bis Donnerstag dauern. Je nach Stundenplan beinhaltet die Projektwoche verschiedene Theorieteile, Gruppenarbeiten und die konkrete Umsetzung der Video- und Audiobeiträge sowie eines Web-Artikels.

Impressionen aus dem Medien-Workshop

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Und Action! In den Medien-Workshops sitzen die Kinder im Regiestuhl. Bildquelle: SRF. 1 / 8 Legende: Und Action! In den Medien-Workshops sitzen die Kinder im Regiestuhl. SRF

Bild 2 von 8. Redaktionssitzung. In der Redaktionssitzung bestimmt die Klasse mit dem SRF-Team gemeinsam das Thema. Bildquelle: SRF. 2 / 8 Legende: Redaktionssitzung In der Redaktionssitzung bestimmt die Klasse mit dem SRF-Team gemeinsam das Thema. SRF

Bild 3 von 8. Recherche. Jetzt tauchen die Kinder ins Thema ein. Bildquelle: SRF. 3 / 8 Legende: Recherche Jetzt tauchen die Kinder ins Thema ein. SRF

Bild 4 von 8. Storyboard. An der Wandtafel wird der Videobeitrag geplant. Bildquelle: SRF. 4 / 8 Legende: Storyboard An der Wandtafel wird der Videobeitrag geplant. SRF

Bild 5 von 8. Artikel. Spitzmarke, Lead, Titel und viel Text... die Kinder erarbeiten den Artikel für die «SRF Kids News». Bildquelle: SRF. 5 / 8 Legende: Artikel Spitzmarke, Lead, Titel und viel Text... die Kinder erarbeiten den Artikel für die «SRF Kids News». SRF

Bild 6 von 8. Filmen. Opener, Closer, Moderationen, Interviews... alle Kinder können vielfältig vor der Kamera agieren. Bildquelle: SRF. 6 / 8 Legende: Filmen Opener, Closer, Moderationen, Interviews... alle Kinder können vielfältig vor der Kamera agieren. SRF

Bild 7 von 8. It's a wrap! Zum Schluss schauen wir uns gemeinsam den Rohschnitt unseres Videos an. Bildquelle: SRF. 7 / 8 Legende: It's a wrap! Zum Schluss schauen wir uns gemeinsam den Rohschnitt unseres Videos an. SRF

Bild 8 von 8. Tour de Suisse. Ob Berg oder Tal, Stadt oder Land... Auf der Reise durch die Schweiz besucht der SRF Kids Bus Klassen aus allen Regionen. Bildquelle: SRF. 8 / 8 Legende: Tour de Suisse Ob Berg oder Tal, Stadt oder Land... Auf der Reise durch die Schweiz besucht der SRF Kids Bus Klassen aus allen Regionen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Unser SRF-Team ist an allen Tagen vor Ort und gestaltet den Medien-Workshop mit der Klasse. Die Lehrperson unterstützt dabei das Team von SRF school aktiv in der Umsetzung und stellt Räume sowie Material und Infrastruktur zur Verfügung. Den genauen Ablauf des Workshops finden Sie in diesem Factsheet:

Zum Download

Jetzt anmelden!

Melden Sie sich jetzt über das Formular für den SRF Medien-Workshop an. Zurzeit sind acht Termine für das zweite Semester des Schuljahres 2025/2026 verfügbar. Wählen Sie alle Ihnen verfügbaren Termine. Die Anmeldefrist läuft am Freitag, 26. September 2025 ab. Nach der Anmeldephase folgt ein Auswahlverfahren, worauf Sie bis Ende Oktober mit einer Zu- oder Absage von uns kontaktiert werden.

Bei Fragen können Sie sich gerne bei Damian Haas (damian.haas@srf.ch) melden. Ein Tipp zum Schluss: Um die Aufschaltung der neuen Workshop-Termine nicht zu verpassen, abonnieren Sie doch den Newsletter von SRF school.