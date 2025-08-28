Wie entlarven wir Fake News? SRF Media school bietet Dossiers rund um Medienkompetenz für den Unterricht. Mit Videos und vertiefenden Aufgaben.

Fakt oder Fake? Machen Sie mit Ihrer Klasse mit beim Fake-News-Check!

Worum gehts? Am 28. Januar 2026 schauen sich die SRF Kids News das Thema Fake News ganz genau an. Und Ihre Klasse kann mitmachen. Schicken Sie uns über das Formular ein Bild oder ein Video ein, bei dem nicht klar ist: Ist das fake oder echt? Die Faktenchecker:innen von SRF prüfen Ihre eingeschickten Inhalte und geben Rückmeldung. Lust mitzumachen und mit der Klasse das Thema Fake News zu vertiefen und zu reflektieren? Einsendeschluss: 15. Januar 2026.

Fake News sehen aus wie echte Nachrichten, sind aber erfunden. Durch das Internet verbreiten sie sich rasend schnell. Sie zu erkennen, ist oft gar nicht so einfach. Es gibt aber Methoden, Fake News zu entlarven.

Was sind Fake News?

Das Video «Was sind Fake News?» zeigt, was Fake News sind. Moderator Raphael Labhart und SRF-Datenjournalist Julian Schmidli prüfen Bilder und Videos im Netz. Der SRF-Datenjournalist ist wie ein Detektiv. Er erklärt: «Ich spüre professionell Nachrichten nach. Das heisst, ich schaue Posts auf Social Media, Bilder und Videos an und versuche herauszufinden: Sind sie echt oder fake?»

Warum verbreiten Menschen Fake News? Das Video «Was kann ich gegen Fake News tun?» zeigt die Gründe der Verbreitung von Falschnachrichten. Die SRF-Faktencheckerin Lilith Hausherr enttarnt Falschmeldungen: «Für uns ist immer relevant, ob das Material aktuell ist oder nicht. Oft wird altes Material benutzt, um Fake News zu generieren.» Im Video teilt sie praktische Tipps für die Entlarvung von Desinformation.

Unterrichtsmaterial zu den Videos

Warum gibt es Fake News?

Das Ziel von Fake News ist es, Menschen gezielt zu täuschen. Mit Texten, Bildern, Videos oder Tonaufnahmen wird der Eindruck erweckt, dass etwas wahr ist. Im Unterschied zu Falschinformationen steckt hinter Fake News eine klare Absicht: Personen möchten Geld verdienen, indem sie durch reisserische Titel mehr Klicks erhalten. Andere möchten gezielt die Meinung von anderen beeinflussen, etwa in politischen Debatten. Oder aber sie möchten Verunsicherung und Angst schüren.

Die SRF-Expert:innen rund um Fake News

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Der SRF-Datenjournalist Julian Schmidli prüft Bilder und Videos im Netz. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Der SRF-Datenjournalist Julian Schmidli prüft Bilder und Videos im Netz. SRF

Bild 2 von 2. SRF-Faktencheckerin Lilith Hausherr entlarvt Fake News. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: SRF-Faktencheckerin Lilith Hausherr entlarvt Fake News. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es kann schwer sein, Fake News sofort zu erkennen. Auch weil sie vor allem in Sozialen Medien oft geteilt werden und dadurch glaubwürdiger erscheinen.

Ich spüre professionell Nachrichten nach. Das heisst, ich schaue Posts auf Social Media, Bilder und Videos an und versuche herauszufinden: Sind sie echt oder fake?

Sie lösen Gefühle wie Angst oder Wut aus und können Menschen verunsichern. Ist tatsächlich ein Raumschiff in das Haus gekracht? Schwimmt wirklich ein Hai im Zürichsee?

Interaktives Lernspiel ab Sek 1 Box aufklappen Box zuklappen Die SRG Aargau Solothurn hat ein Lernspiel entwickelt. Die Übung «Teilen oder Löschen» sensibilisiert junge Menschen für die Gefahren von Fake News. Schülerinnen und Schüler der Sek 1 und 2 beurteilen Artikel auf ihre Glaubwürdigkeit. Das Lernspiel zeigt anhand echter Medienbeiträge, wie wir wahre von falschen Nachrichten unterscheiden können.

Die Gefühle machen es schwer, ruhig zu bleiben und Meldungen kritisch zu hinterfragen. Die Verunsicherung kann zu Spannungen und Spaltung innerhalb der Gesellschaft führen. Genau das ist oft das Ziel von Fake News.

SRF Media school Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wo verstecken sich die Fake News? Moderator Raphael Labhart auf Spurensuche nach Fake News. SRF «SRF Media school» bietet Dossiers rund um Medienkompetenz für den Unterricht. Mit Videos und vertiefenden Aufgaben wird das kritische Denken von Schülerinnen und Schülern gefördert und interaktive Elemente motivieren zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema. Für die Stufe Zyklus II.

Gemeinsam gegen Fake News

Die Videos mit passenden interaktiven Aufgaben und Unterrichtsmaterial vermitteln Klassen auf Stufe Zyklus II (5. / 6. Klasse) auf informative und spielerische Weise die Gefahren und Mechanismen von Fake News. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Detektiv:innen und jagen Gerüchte und Zeitungsenten. Sind das auch Fake News? Und wo sind sie versteckt?