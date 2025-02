Die Weltbevölkerung wächst. Bis 2050 leben fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Damit steigt auch der Fleischkonsum. Das hat Folgen für Klima und Umwelt. Was müssen wir heute ändern, um in Zukunft nachhaltig essen zu können? Die Dokumentation «Eine Welt ohne Fleisch» untersucht Alternativen zum Fleischkonsum.

Es ist unrealistisch, dass wir uns 2050 in gleichem Masse von tierischen Produkten ernähren wie heute.

Bevölkerungswachstum und Fleischkonsum

Für die Fleischproduktion schlachten wir weltweit jedes Jahr 70 Milliarden Nutztiere. Viehzucht verschmutzt die Umwelt genauso stark wie die gesamte Transportindustrie. Sie verursacht etwa 15 % der globalen Treibhausgase.

Massentierhaltung belastet zudem Wasserquellen und die Luftqualität. Hinzu kommt, dass sich die Viehzucht auch an andere Umweltbedingungen anpassen müssen: Dürren und steigende Temperaturen. Amerikaner und Amerikanerinnen essen 120 Kilo Fleisch pro Jahr, danach folgen die europäischen Länder mit etwa 85 Kilo.

Alternativen zu Fleisch

Die Forschung sucht nach Wegen, wie wir uns auch ohne Fleisch gesund ernähren können. Denn gerade das wichtige Vitamin B12 ist vor allem in tierischen Produkten vorhanden. Ein Vitamin, das für Gehirnfunktion, Nervensystem und den Blutkreislauf notwendig ist. Eine Möglichkeit, diesen Vitamin B12-Bedarf in Zukunft zu decken, wären Insekten. Im Burgund steht eine der grössten Produktionsstätten für Insektenmehl.

Auch Hülsenfrüchte, Kamelmilch und synthetisches Rindfleisch aus dem Labor könnten Lösungen bieten. Innovative Methoden wie Pflanzenproteine gewinnen an Bedeutung. «Es ist unrealistisch, dass wir uns 2050 in gleichem Masse von tierischen Produkten ernähren wie heute», sagt die Tierschützerin Brigitte Gothière. Die Zukunft unserer Ernährung könnte also Anpassungen und Veränderungen in unseren Essgewohnheiten erfordern.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Fleisch – für viele fester Bestandteil des Speiseplans. Doch die Herstellung bringt Probleme für die Umwelt mit sich. Bildquelle: ©RMC PRODUCTION. 1 / 5 Legende: Fleisch – für viele fester Bestandteil des Speiseplans. Doch die Herstellung bringt Probleme für die Umwelt mit sich. ©RMC PRODUCTION

Bild 2 von 5. Viele wollen aus geschmacklichen Gründen nicht auf Fleisch verzichten. Forscher entwickeln daher verblüffend ähnliche Produkte. Bildquelle: ©RMC PRODUCTION. 2 / 5 Legende: Viele wollen aus geschmacklichen Gründen nicht auf Fleisch verzichten. Forscher entwickeln daher verblüffend ähnliche Produkte. ©RMC PRODUCTION

Bild 3 von 5. Auf der Suche nach Alternativen werden einige Landwirte und Landwirtinnen erfinderisch und widmen sich Hülsenfrüchten wie Linsen. Bildquelle: ©RMC PRODUCTION. 3 / 5 Legende: Auf der Suche nach Alternativen werden einige Landwirte und Landwirtinnen erfinderisch und widmen sich Hülsenfrüchten wie Linsen. ©RMC PRODUCTION

Bild 4 von 5. Nahrungsquelle der Zukunft? Die Larven des Mehlkäfers sind reich an Proteinen. Bildquelle: ©RMC PRODUCTION. 4 / 5 Legende: Nahrungsquelle der Zukunft? Die Larven des Mehlkäfers sind reich an Proteinen. ©RMC PRODUCTION

Bild 5 von 5. Um Geschmack und Textur von Fleisch zu erreichen, setzten Hersteller auf eine Mischung verschiedener pflanzlicher Produkte. Bildquelle: ©RMC PRODUCTION. 5 / 5 Legende: Um Geschmack und Textur von Fleisch zu erreichen, setzten Hersteller auf eine Mischung verschiedener pflanzlicher Produkte. ©RMC PRODUCTION Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Umstellung oder Verzicht?

Sind wir bereit, unsere Essgewohnheiten anzupassen? Wie werden wir uns im Jahr 2050 ernähren? Diese Fragen beeinflussen, wie nachhaltig unser Lebensstil sein kann. Die Dokumentation «Welt ohne Fleisch» wagt einen Blick in die Zukunft unserer Ernährung.