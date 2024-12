Ein Temperaturrekord jagt den nächsten. Hitzewellen werden immer häufiger, besonders spürbar in Städten. Wie verändert die Hitze unser Leben in Zukunft? Wie können wir uns anpassen? Fachleute suchen Antworten im Rennen gegen das Thermometer.

Auch wenn wir sie in der Winterzeit oft etwas vergessen. Hitzewellen treten in Europa immer häufiger und intensiver auf. Besonders in urbanen Gebieten ist dies drückend und belastend. Studien zeigen, dass die Hitze die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt.

Unsere Grossstädte sind regelrechte Hitzefallen.

Roland Pellenq ist Experte für urbane Physik. Er beschreibt die Situation folgendermassen: «Unsere Grossstädte sind regelrechte Hitzefallen». Allen voran die Stadt Paris: Hier sind Temperaturen über 50 Grad Celsius in Zukunft nicht auszuschliessen. So ist die Gefahr, an einer Hitzewelle zu sterben, in Paris sehr hoch.

Wärmeinseln und ihre Auswirkungen

Städte verwandeln sich oft in Wärmeinseln. Der Temperatur-Unterschied zum Umland kann bis zu 10 Grad Celsius betragen. Die zunehmende Hitze betrifft jedoch nicht nur Metropolen.

Legende: Paris ist aufgrund seiner Bauweise eine Hitzefalle. In kaum einer anderen europäischen Stadt ist die Gefahr, bei einer Hitzewelle zu sterben, so gross wie hier. mobyDOK, HR/ARTE

Auch ländliche Gebiete und das Mittelmeergebiet stehen vor grossen Herausforderungen. Hier sind die klimatischen Übergänge oft abrupt. Auch kommen in den Mittelmeerregionen hohe Temperaturen häufig mit trockenen Sommern zusammen.

Herausforderungen für den menschlichen Körper

Die zunehmenden Hitzewellen haben Einfluss auf den menschlichen Körper: Er hat Schwierigkeiten, sich effektiv abzukühlen. Unser Körper verfügt über verschiedene Abkühlungsmechanismen, wie Schwitzen und eine erhöhte Durchblutung der Haut. Diese Mechanismen erreichen jedoch bei anhaltender und extremer Hitze ihre Grenzen.

Bei hohen Temperaturen steigt das Risiko von Hitzschlägen und anderen hitzebedingten Erkrankungen. Ausserdem belasten Hitzewellen die Infrastruktur der Städte. Überlastete Gesundheitssysteme und eine erhöhte Energienachfrage zur Kühlung von Wohn- und Arbeitsräumen sind grosse Herausforderungen der Zukunft.

Anpassungsstrategien für die Zukunft

Wie können wir uns künftig vor der Hitze schützen? Der Film «Europa glüht» erkundet verschiedene Hotspots in Westeuropa. Er zeigt, wie sich Städte, die Landwirtschaft und Gesundheitssysteme auf die kommenden Hitzewellen vorbereiten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren innovative Strategien für das Leben mit hohen Temperaturen.