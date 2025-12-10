Wie beeinflusst der Klimawandel die natürlichen Strömungen unserer Erde? Die Dokumentation «Der bewegte Planet» zeigt, wie eng verschiedene Strömungen miteinander verknüpft sind. Forschende versuchen weltweit das komplexe Zusammenspiel besser zu verstehen.

Wirbelstürme, Hitzewellen, starke Regenfälle: Extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu. Der Klimawandel bringt die Systeme unserer Erde aus dem Gleichgewicht. Er hat einen Einfluss auf Luft-, Wasser und Lavaströme und diese beeinflussen wiederum unser Wetter.

Der Klimawandel hat sehr chaotische und miteinander verknüpfte Auswirkungen auf unsere natürlichen Systeme.

Holly Chubb ist eine der vielen Forschenden, die im Video verschiedene Strömungen der Erde untersuchen und erklären. Sie beschäftigt sich mit Vulkanen und erforscht die Auswirkung des Klimawandels auf Berglandschaften. Sie sagt: «Der Klimawandel hat sehr chaotische und miteinander verknüpfte Auswirkungen auf unsere natürlichen Systeme.»

Warum kommt es immer häufiger zu Wetterextremen?

Alle Systeme unserer Erde sind miteinander verbunden. Die Arktis spielt eine Schlüsselrolle im globalen Klimasystem. Sie erwärmt sich schneller als jede andere Region und beeinflusst den Jetstream. Der Jetstream ist ein Starkwind und weht von West nach Ost. Globale Luftströmungen sind entscheidend für die Entstehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten. Der Klimawandel verändert auch diese Wellen, was zu intensiveren Wetterextremen führt.

Jedes Jahr formen sich Wirbelstürme, welche die Küstenregionen der USA bedrohen.

Die Atmosphäre ist der instabilste und dynamischste Bereich unseres Klimasystems. Ein Experiment mit Nebelmaschine und Laser macht kleinste Verwirbelungen in der Luft sichtbar.

Wie beeinflusst die Erderwärmung Ozeane?

Ozeane speichern überschüssige Wärme der Erde und verteilen sie über gewaltige Strömungen. Simulationen zeigen, dass diese Zirkulation durch die Erderwärmung abgeschwächt werden. Auch das wirkt sich auf das Wetter, den Meeresspiegel und den Niederschlag aus.

Schmelzendes Eis und Lavaströmungen

Auch die Erde reagiert: Magmaströme verändern sich, Gletscher schmelzen und Vulkane brechen aus. Das Schmelzen von Eis könnte den Meeresspiegel erhöhen und die globalen Strömungssysteme beeinflussen.

Die globale Erwärmung verändert auch gewaltige Ströme im Innern der Erde. Orte, die Jahrhunderte von Vulkanen verschont blieben, werden von Lava eingenommen. Wie zum Beispiel an einem Fischerort in Island, wo es fast 800 Jahre ruhig war.

Dort wo das Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel an. In Grönland ist der grösste schmelzende Eisblock der Welt.

Die Dokumentation «Der bewegte Planet» geht verschiedenen Strömungen nach und zeigt, wie diese miteinander verbunden sind. Forschende geben Einblick, wie Meeresströmungen, atmosphärische Strömungen und Lavaströmungen unser Wetter beeinflussen. Und was Klimaschutz, Treibhausgase und Erderwärmung damit zu tun hat.