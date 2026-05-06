In der neuen Folge von «SRF Kids — Clip und Klar!» erklärt Raphi und die 5. Klasse aus Oerlikon (ZH) warum wir furzen, wieso manche Pupser stinken, andere laut oder leise sind und warum Furzen ganz normal und sogar gesund ist.

Erwachsene furzen durchschnittlich 10 bis 20 mal an einem Tag. Und das ist ganz normal. Doch warum riecht dieses Gas-Gemisch manchmal mehr oder weniger? Und wann furzen wir laut und wann leise?

Der Weg eines Furzes

Ein Furz ist ein Gemisch aus Gasen. Diese Gase gelangen auf zwei Wegen in unseren Körper. Ein Teil stammt aus der Luft, die wir beim Essen und Sprechen verschlucken. Diese Luft wandert durch den Verdauungstrakt und verlässt ihn später wieder als Furz. Weitere Gase entstehen bei der Verdauung. Im Magen und im Darm zersetzen Verdauungssäfte und Bakterien die Nahrung. Bei diesem Vorgang bilden sich ebenfalls Gase, die der Körper wieder abgibt. Die Menge des Gases bestimmt übrigens auch den Klang. Ist der Schliessmuskel angespannt, entweicht der Furz unter mehr Druck und klingt laut. Bei entspannter Muskulatur ist alles locker und die Luft entweicht langsam und leise.

Stinken laute Fürze mehr?

Nein. Der Geruch eines Furzes hat nichts mit der Lautstärke zu tun, sondern mit dem Gasgemisch. Im Darm leben Milliarden von Bakterien. Und diese sind wie der Fingerabdruck – bei jedem Menschen verschieden. Diese Bakterien helfen bei der Verdauung und beeinflussen, wie ein Furz riecht. Viele Gase wie Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlendioxid sind geruchlos. Der typische Gestank entsteht erst, wenn bestimmte Lebensmittel verdaut werden.

Was hilft gegen Fürze? Box aufklappen Box zuklappen Einige Lebensmittel unterstützen die Darmbakterien und reduzieren die Gasbildung. So zum Beispiel Fenchel oder Kümmel. Oder auch gekochtes Gemüse verursacht weniger Gase als Rohes. Langsam essen, gründlich kauen und genug Wasser trinken entlasten die Verdauung zusätzlich. Aber: Furzen ist gesund und ganz normal. Es zeigt, dass der Körper arbeitet. Das Unterdrücken von Fürzen kann hingegen zu Bauchschmerzen führen. Und: sogar Tiere furzen. Wer nicht auffällig häufig furzt und keine zusätzlichen Beschwerden hat, bewegt sich im normalen Bereich. Der Darm erledigt schlicht seine Aufgabe.

Der Geruch der Darmwinde hängt also ab von den Darmbakterien und der Ernährung.

Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen

Manche Lebensmittel sorgen für besonders viel Gas. Dazu gehören Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen. Sie enthalten viele Ballaststoffe, die im Darm stark verarbeitet werden. Auch Eier, Milchprodukte, Fleisch oder Gemüse wie Kohl, Brokkoli oder Zwiebeln können zu stinkenden Fürzen führen. Sie enthalten viel Eiweiss, das beim Abbau stark riechende Gase freisetzt.

Wissbegierige Kinder im Fernsehstudio

Besonders an dieser Folge «Clip und klar!» ist, dass Moderator Raphi den Fürzen nicht alleine auf der Spur ist: Die 5. Klasse aus dem Schulhaus Im Birch (ZH) unterstütz ihn. Hier ein paar Einblicke hinter die Kulissen.

Making-of

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Im Aufnahmestudio erlebt die Klasse hautnah mit, wie ein Drehtag für «Clip und klar!» abläuft. Bildquelle: SRF / Katharina Müller. 1 / 5 Legende: Im Aufnahmestudio erlebt die Klasse hautnah mit, wie ein Drehtag für «Clip und klar!» abläuft. SRF / Katharina Müller

Bild 2 von 5. Wie sieht das Gefilmte dann auf dem Bildschirm aus? Die Gruppe überprüft ihre Videomoderation. Bildquelle: SRF / Katharina Müller. 2 / 5 Legende: Wie sieht das Gefilmte dann auf dem Bildschirm aus? Die Gruppe überprüft ihre Videomoderation. SRF / Katharina Müller

Bild 3 von 5. Im Meet and Greet trifft die Schulklasse auf Moderatorin Reena und stellt ihr jede Menge Fragen. Bildquelle: SRF / Katharina Müller. 3 / 5 Legende: Im Meet and Greet trifft die Schulklasse auf Moderatorin Reena und stellt ihr jede Menge Fragen. SRF / Katharina Müller

Bild 4 von 5. Live im Studio erfährt die Klasse viele spannende Informationen. Bildquelle: SRF / Katharina Müller. 4 / 5 Legende: Live im Studio erfährt die Klasse viele spannende Informationen. SRF / Katharina Müller

Bild 5 von 5. Vielen Dank an die 5. Klasse aus dem Schulhaus im Birch (ZH). Ihr habt das toll gemacht! Bildquelle: SRF / Katharina Müller. 5 / 5 Legende: Vielen Dank an die 5. Klasse aus dem Schulhaus im Birch (ZH). Ihr habt das toll gemacht! SRF / Katharina Müller Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehr über die singenden Darmwinde und interessanten Fakten darüber zeigt die neue Folge von «SRF Kids – Clip und klar!» mit Raphi und der 5. Klasse aus dem Schulhaus Im Birch (ZH).

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler NMG.1.4.c. …können Vorgänge und Funktionen im eigenen Körper beobachten und im Zusammenhang von Organsystemen beschreiben (z.B. Bewegung-Muskulatur und Skelett; Verdauung-Kauapparat und Verdauungsorgane). BNE Gesundheit Fächer: NMG Stufe: PS, Sek 1 Stichwörter: Furzen, Gase, Verdauung, Darmbakterien, Ernährung, Gesundheit Produktion: SRF school 2026 VOD: Unbegrenzt.

Schulstoff leicht gemacht! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was erforschen Bioniker? Warum schwimmt ein Schiff? Wie funktioniert unser Gehirn und was ist Foodwaste? Antworten liefert «Clip und klar!» – auch auf «YouTube SRF Kids».

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