Unser Gehör ist Tag und Nacht aktiv. Wir brauchen es zum Kommunizieren und es warnt uns vor Gefahren. Ausserdem können Geräusche in uns Gefühle auslösen. Wie unser Gehör genau funktioniert, weiss Raphi.

04:25 Video Clip und klar! – Gehör Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 04.01.2023. Bild: . abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Unseren Hörsinn können wir nicht ausschalten. Das Gehirn kann zwar bestimmte Geräusche ausblenden – beispielsweise im Schlaf – aber eigentlich bekommt es jedes Geräusch mit. Das ist beim Sehsinn anders, die Augen kann man einfach schliessen.

Unser Gehör kann man in drei Teile gliedern: Das äussere Ohr, das Mittelohr und das Innenohr. Zum äusseren Ohr gehören die Ohrmuschel und der Gehörgang. Im Mittelohr sind das Trommelfell und die drei Gehörknöchelchen zu finden – die kleinsten Knochen in unserem Körper. Im Innenohr befindet sich die sogenannte Hörschnecke, die etwa so gross wie eine Erbse ist.

Damit wir ein Geräusch wahrnehmen können, müssen die Schallwellen von der Ohrmuschel aufgefangen werden und bis zum Innenohr weiterwandern. Was dort in der Hörschnecke geschieht, wie die Schallwellen in Nervensignale umgewandelt werden und wie diese zu unserem Gehirn gelangen, erklärt Raphi.

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler ...

NMG 1.4: … können den Aufbau des eigenen Körpers beschreiben und Funktionen von ausgewählten Organen erklären.

NMG.1.4.a: … können Körperteile, deren Lage und Funktion beschreiben.

NMG.1.4.b: ... können spezifische Eigenschaften ausgewählten Körperteilen zuordnen und die Bedeutung erfassen.

NMG.1.4.c: … können Vorgänge und Funktionen im eigenen Körper beobachten und im Zusammenhang von Organsystemen beschreiben.

NMG.1.4.d: ... können Reaktionen im Körper auf Grund von Bau und Funktion einzelner Organe erkennen und Folgerungen ableiten.

NMG.1.4.e: ... können Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion des menschlichen Körpers erklären.