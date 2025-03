Wie Kühe die Schweiz prägen - Vom Nutztier zum Nationalsymbol

Das Läuten einer Kuhglocke! Diesen klang verbinden wir in der Schweiz sofort mit Tradition und Heimatgefühlen. In der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und klar!» zeigt Raphi, warum die Kuh so wichtig für unser Land ist. Von Milch über Käse bis hin zum Alpabzug – was wäre die Schweiz, ohne ihre Kühe?