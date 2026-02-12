Weshalb sprechen momentan so viele von ICE? Die «SRF Kids News» zeigen, wer hinter ICE steckt. Warum kontrolliert diese Behörde Menschen in den USA und weshalb protestieren viele Menschen dagegen? Ausserdem: ein Langlaufduell zwischen Kindern aus Münster (VS) und einer Profibiathletin.

Was ist ICE und was tun sie?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der nächsten Folge am 19. Februar 2026 geht es in den «SRF Kids News» um das Leben der Menschen in der Ukraine nach 4 Jahren Krieg und um Henry Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes.