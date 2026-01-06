Der SRF Kids Koffer reist durch die Schweiz und besucht Schulklassen. Die Kinder produzieren in einem dreitägigen Medien-Workshop einen Videobeitrag für die «SRF Kids News». Jetzt kann das Publikum das Siegervideo bestimmen. Welche Klasse gewinnt den Award?

Was ist der Unterschied zwischen Lichtenstein und der Schweiz? Wie schaut es im Bundeshaus aus? Oder wie retten Schneekanonen den Wintersport? Zwanzig Klassen sind im Jahr 2025 für die «SRF Kids News» spannenden Fragen nachgegangen. Welcher Beitrag gefällt den Zuschauenden am besten und welche Schulklasse bekommt den goldenen Pokal?

Die Medien-Workshops von «SRF school» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / DAMIAN HAAS Im dreitägigen Medien-Workshop produzieren Schüler:innen ihr eigenes Video für die «SRF Kids News», ihren eigenen Audiobeitrag und schreiben selbstständig einen Web-Artikel. Dies mit Unterstützung eines SRF-Teams. Die Klasse erlebt so hautnah, wie Medieninhalte entstehen und was dabei wichtig ist.

Ob zum Thema Geschichte, Kultur, Sport oder Aktuelles: Die Klassen haben in einer Redaktionssitzung ihre Sendung geplant und als Jungjournalist:innen den Beitrag produziert. Welches Video hat Sie besonders inspiriert oder berührt? Voten Sie mit für den Publikumsliebling! Falls Sie die Videos nochmals schauen wollen, finden Sie unten alle in chronologischer Reihenfolge.

Hier finden Sie ab Donnerstag, 8. Januar, die Abstimmung. Das Voting endet am 20.01.2026 um 12:00 Uhr.

Ab Donnerstag, 08. Januar, können Sie sich und ihre Klasse für die SRF Medien-Workshops ab Sommer 2026 bewerben. Hier geht es zur Anmeldung.