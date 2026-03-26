Bereits 4 Jugendliche sind in diesem Jahr beim Trainsurfen verunglückt. Aber warum riskieren Menschen ihr Leben für einen Social-Media-Trend? Die «SRF Kids News» zeigen die Gefahren von Strom und weshalb schon ein Schritt zu nah an die Fahrleitungen lebensgefährlich ist.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Die «SRF Kids News» machen Osterpause – aber am 9. April 2026 geht’s erfinderisch weiter! Denn die nächste Folge dreht sich rund um spannende und praktische Erfindungen aus der Schweiz.