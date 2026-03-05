Wer hat die Paralympischen Spiele ins Leben gerufen? Die «SRF Kids News» erklären ihre Geschichte und begleiten Kinderreporter Lien zu einer Eishockeyspielerin nach den Olympischen Spielen. Ausserdem: ein Duell auf der Skipiste. Ob unsere Reporterin das Rennen gegen Nerea gewinnt?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der Folge vom 12. März 2026 blicken die «SRF Kids News» auf den aktuellen Krieg im Iran und beantworten die wichtigsten Kinderfragen dazu.