Schon gehört? Am morgen früh zwitschern wieder die Vögel. Wo waren sie denn über den Winter? Die «SRF Kids News» folgen den Klängen und begleiten die beiden Vogelkenner Ivan und Mischa auf der Suche nach dem Kleinen Sumpfhuhn. Zudem: Kinderreporterin Philine besucht die erste Tierklappe der Schweiz.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Die nächste Folge «SRF Kids News» 26. März 2026 dreht sich rund um Starkstrom und zeigt, wann Strom für uns gefährlich wird.